بالأرقام ”مؤشرات قوية علي تحسن أداء الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي”

٢٥٠ مليار جنيه قيمة المعاشات المنصرفة في العام المالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ لعدد ١٠.٦ مليون مستفيد

في مؤشر ات قوية لتحسن اداء الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي كشف اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى عن قيمة المعاشات والحقوق التأمينية التي تم صرفها في العام المالى 2020/2021 حيث بلغت 250 مليار جنيه بنسبة نمو 13.5% عن العام المالي الماضي.

جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمتابعة خطة التطوير الشامل للهيئة واعتماد القوائم المالية النهائية للعام المالي ٢٠٢٠ /٢٠٢١.

واوضح رئيس الهيئة أن اجمالي المال الإحتياطى التأمينى بنهاية يونيو الماضي سجل 473.6 مليار جنيه مقابل 363.6 مليار جنيه في 30/6/2020 بزيادة قدرها 110 مليار جنيه ،

واوضح عوض أن المال الاحتياطي التأميني هو الضمانة الرئيسية لتحقيق الاستدامة المالية لنظم التأمينات الاجتماعية في العالم ويمثل حقوق المؤمن عليهم حاليا البالغ عددهم ١٣.٦ مليون مواطن الذين يخرجون للمعاش مستقبلا كما يمثل حقوق اصحاب المعاشات ومدى قدرة الهيئة على زيادة معاشاتهم وهذه النتائج القوية تؤكد ان الهيئة تسير في الطريق الصحيح لتحقيق الإستدامة المالية لنظام التأمينات الإجتماعية سواء على المدى المتوسط وطويل الأجل وترجع هذه الزيادة إلى أسباب عديدها أهمها تحقق الاصلاح التشريعي مع بداية تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ وكذلك جنى ثمار فض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الإستثمار القومى بالاضافة لحوكمة عوائد الاستثمار على المال الاحتياطي.

وحول إيرادات هيئة التأمين الاجتماعي العام الماضي كشف جمال عوض عن ارتفاعها الي 357.9 مليار جنيه بزيادة قدرها ٣٦ مليار جنيه عن العام المالى السابق وذلك نتيجة لزيادة عوائد الاستثمار بنسبة ١٥.٦ ./. عنها فى العام المالى السابق بجانب زيادة قيمة الاشتراكات التأمينية المحصلة من المؤمن عليهم والتي بلغت 128.4 مليار جنيه بزيادة 14.6 مليار جنيه مقابل 113.8مليار جنيه في العام المالي السابق.

و تابع انه جارى فحص المركز المالي لحسابات التأمينات الإجتماعية بمعرفة لجنة الخبراء بالهيئة بالتعاون مع خبراء منظمة العمل الدولية والبنك الدولي.