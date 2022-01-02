الزراعة: الصادرات الزراعية المصرية تتجاوز 5.6 مليون طن لأول مرة

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه لأول مرة فى تاريخ الصادرات الزراعية المصرية تتجاوز 5٠6 مليون طن، مشيرا إلى أن هذا الرقم لم يتحقق حتى قبل جائحة كورونا. وأضاف القصير، في بيان اليوم، أن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة من أجل دعم الصادرات من خلال فتح أسواق جديدة وتجهيز المعامل بأحدث الأجهزة وتطوير منظومة الحجر الزراعى، مشيدًا بجهود المنتجين والمصدرين والمزارعين المصريين الذين استطاعوا الاهتمام بجودة المحاصيل وتطبيق كافة المواصفات العالمية القياسية وأيضا العمل فى ظل ظروف جائحة كورونا وتحقيق هذا الرقم القياسى من الصادرات الزراعية رغم ارتباك حركة النقل والتجارة الدولية. كما أشاد وزير الزراعة بجهود العاملين فى الحجر الزراعى الذين كانوا يعملون على مدار الساعة لتسهيل إجراءات التصدير وإزالة كافة العقبات أمام المصدرين . ووفقا لتقرير تلقاه وزير الزراعة من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى حول إجمالى الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2021 وحتى 31 ديسمبر 2021، حيث بلغت حوالى 5 ملايين و640 ألفا و144 طنا من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها 486 ألفا و768 طنا عن العام الماضى، والتى بلغت 5 ملايين و153 ألفا و376 طنا، وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية "الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر العلف، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، عنب، بطيخ". وأضاف القصير، أن إجمالى الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و805 آلاف و893 طنا، بالإضافة إلى تصدير 650 ألفا و340 طنا من بنجر العلف، ليحتل المركز الثانى فى الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 614 ألفا و424 طن بطاطس، محتلا المركز الثالث فى الصادرات، واحتل البصل المركز الرابع فى الصادرات الزراعية بإجمالى 276 ألفا و141 طنا، فى حين احتل العنب على المركز الخامس فى الصادرات بإجمالى 143 ألفا و450 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالى كمية بلغت 113 ألفا و598 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الرمان على المركز السابع بإجمالى 86 ألفا و629 طنا، تليها فى المركز الثامن المانجو بإجمالى 38 ألفا و132 طنا، بينما حصلت الفراولة على المركز التاسع فى الصادرات بإجمالى كمية بلغت 35 ألفا و538 طنا، وحصلت الفاصوليا على المركز العاشر فى الصادرات الزراعية بإجمالى 28 ألفا و565 طنا، وحصل الثوم على المركز الحادى عشر بإجمالى 19 ألفا و 193 طنا، وجاءت الجوافة فى المركز الثانى عشر بإجمالى 16 ألفا و887 طنا، بينما حصل البطيخ على المركز الثالث عشر فى الصادرات الزراعية بإجمالى 9 آلاف و474 طنا، وجاء لفلفل فى المركز الأخير بإجمالى 8590 طنا.