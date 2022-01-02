/669852/سما-إبراهيم-الشهيرة-بـ-أم-بسنت-تقع-بمحنة-شديدة-وتطلب-الدعاء-تفاصيل

أثارت الفنانة سما إبراهيم قلق متابعيها، بعدما كشفت عن وقوعها بمحنة صعبة تعد بمثابة اختبار لها، مطالبة الله عز وجل أن يعفو عنها، دون ذكر أي تفاصيل.

دوت الخليج يرصد تفاصيل أزمة الفنانة سما إبراهيم.

سما إبراهيم تثير قلق جمهورها

كتبت سما إبراهيم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسيوك»: "الحمد لله.. لأول مرة أطلب من حضراتكم أن تدعو لى الخالق أن يعفو عنى ويلطف بمحنتى، ما أمر به اختبار أعلم أنه مشيئة الخالق وأتعلق بقدرته ولطفه..أسألكم الدعاء".

سما إبراهيم تتألق في «موضوع عائلي»

على الصعيد الآخر، تألقت الفنانة سما إبراهيم مؤخرًا في مسلسل «موضوع عائلي»، بطولة ماجد الكدواني وصبري فواز ومحمد شاهين وإيناس كامل وشيرين رضا ورنا رئيس، وإخراج أحمد الجندي وتأليف محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندي وسامح جمال، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى عائلي.

قصة مسلسل موضوع عائلي

وتدور أحداث العمل حول إبراهيم، الشخصية التي يجسدها الفنان ماجد الكدوانى، وهو رجل في منتصف العمر، يعيش حياة بسيطة ومستهترة نسبياً، وذلك بعد خسارته لزوجته ليلى قبل نحو عشرين عاماً واتخاذه قرار عدم الارتباط من امرأة أخرى أو تحمل أية أعباء عائلية.

سما إبراهيم تسطر اسمها في مجال الفن

و رغم قلة أعمالها الفنية إلا أن الفنانة سما إبراهيم استطاعت أن تتربع على عرش تريند السوشيال ميديا في رمضان 2021 وسط كبار النجوم وأبطال الماراثون الدرامي، حيث منحها دورها في مسلسل ملوك الجدعنة رصيدا جديدا في مشوارها الفني البسيط لتصبح معروفة بشكل أكبر مما مضى بعد أن سلطت مواقع التواصل الإجتماعي عليها الضوء عقب أدائها شخصية " أم بسنت ".

أم بسنت في مسلسل ملوك الجدعنة لون جديد قدمته الفنانة سما إبراهيم لأول مرة، بتجسيدها دور المرأة الشريرة سيئة السمعة التي تنتهي حياتها بقتلها في الحلقة الـ 18 من المسلسل على يد " عنتر "، إلا أنها منذ الحلقة الأولى كانت حديث مواقع التواصل الاجتماعي خاصة وأنها لأول مرة تقدم مثل هذا الدور لتمثل مفاجأة للجمهور وتنجح في الوصول للصدارة بفضل شخصية أم بسنت.