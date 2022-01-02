وزير الأوقاف بمجلس الشيوخ :«السيدات بتخاف من حبوب منع الحمل بسبب السرطان..أنا بن قرية وعارف الناس بتفكر إزاى»

/669853/وزير-الأوقاف-بمجلس-الشيوخ-السيدات-بتخاف-من-حبوب-منع-الحمل-بسبب-السرطانأنا-بن-قرية-وعارف-الناس-بتفكر-إزاى

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف،أنه من المهم طرح ما قمنا به وما سنقوم به فى قضية الزيادة السكانية، مشيرا رغم أهمية الناحية الدينية إلا أن الزيادة السكانية مرتبطة بالنواحي الاجتماعية والاقتصادية وغيرها.

دوت الخليج

وتابع خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ : ثاني أكبر تحدي يوجه الدولة المصرية الزيادة السكانية بعد مكافحة الإرهاب، وبسبب الزيادة السكانية نحتاج 2000 مدرسة كل عام بسبب الزيادة السكانية، ونحتاج إلي جامعة والي مستشفيات" موضحا أن قضية الزيادة السكانية تلتهم التنمية"

وأشار إلي أن إزالة العشوائيات تساعد علي مواجهة الزيادة السكانية " موضحا أنه زار حي الاسمرات ووجدت أن ثقافة الاطفال والأسر تغيرت واصبحوا يحصلون على مراكز متقدمة في البطولات.

وأوضح :" انا ابن قرية واعرف جيدا كيف يفكر الناس في الريف" مشيرا إلي أن هناك تخوفات فى القري من النواحي الدينية والصحية.

وتابع :" هناك سيدات تخشي من أخذ الحبوب خوفا من إصابتها بالسرطان" موضحا أن الثقافة السائدة تواجه ما يقوم الأئمة.

صحة الشيوخ تستكمل مناقشة قضة الزيادة السكانية

واستكملت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد جزر مع هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الإجتماعي ، في اجتماعها اليوم الأحد مناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن الزيادة السكانية في مصر والحلول والمقترحات التى تدور حولها.

وذلك بحضور الدكتور مختار جمعة ، وزير الأوقاف ، ورئيس المجلس الأعلي للشئون الإسلاميةويأتي ذلك فى إطارا سلسله من الإجتماعات تعقدتها اللجنة المشتركة من لجنتي الصحة والسكان ، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الإجتماعي ،ويرأس اللجنة المشتركة الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة ، لمناقشة قضية الزيادة السكانية. وبدوره رحب النائب الدكتور محمد جزر رئيس لجنه الصحة والسكان بمجلس الشيوخ بوزير الأوقاف، مشيرا إلي أنه عندما تم مناقشة قضية الزيادة السكانية وجدنا أن الرأي الديني له تأثير كبير فى هذه القضية. وأضاف : هناك نواب اتهموا وزارة الأوقاف تجاه هذه المشكلة، مؤكدا أن مشكلة الزيادة السكانية هي الأزمة الراهنة فى تعطيل التنمية. أوضح أنهم كلجنة الصحة بمجلس الشيوخ يريدون أن يعرفوا من الدكتور محمد مختار جمعة رؤية الوزارة الفترة المقبلة وكيف سيكون لها دور فاعل في هذه القضية وتوعية الشعب" مضيفا : السكانيه هي المشكله الرئيسية في تعطيل عجله التنمية ، والرئيس السيسي وضعها على رأس اهتمامات الدوله ونريد سماع رؤية وزارة الاوقاف وعمل وعي لدي الشعب المصري بالقضية" .