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رئيس مجلس الشيوخ يلتقي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة

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التقي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ، اليوم اﻷحد ، سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة، أسامة بن أحمد نقلي.      

دوت الخليج يرصد تفاصيل لقاء رئيس الشيوخ والسفير السعودي 

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 لقاء رئيس الشيوخ بالسفير السعودي 

    واستهل رئيس مجلس الشيوخ اللقاء بالترحيب بالسفير ، وأكد علي أن  العلاقات المصرية السعودية  تتمتع بخصوصية تاريخية وأن مصر تحرص على التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

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من جانبه ، أعرب سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة عن فخره واعتزازه بما وصلت إليه العلاقات المصرية السعودية والشعبين الشقيقين من مستوى متنام يليق بمكانة الدولتين في المنطقة والعالم ، مشدداً على متانة الروابط الأخوية والعلاقات الراسخة التي تجمع مصر والسعودية.

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حضر اللقاء المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ ، والسفير عمرو عبد الوارث مساعد وزير الخارجية .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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