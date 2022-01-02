/669854/رئيس-مجلس-الشيوخ-يلتقي-سفير-المملكة-العربية-السعودية-بالقاهرة

التقي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ، اليوم اﻷحد ، سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة، أسامة بن أحمد نقلي.

دوت الخليج يرصد تفاصيل لقاء رئيس الشيوخ والسفير السعودي لقاء رئيس الشيوخ بالسفير السعودي واستهل رئيس مجلس الشيوخ اللقاء بالترحيب بالسفير ، وأكد علي أن العلاقات المصرية السعودية تتمتع بخصوصية تاريخية وأن مصر تحرص على التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين. من جانبه ، أعرب سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة عن فخره واعتزازه بما وصلت إليه العلاقات المصرية السعودية والشعبين الشقيقين من مستوى متنام يليق بمكانة الدولتين في المنطقة والعالم ، مشدداً على متانة الروابط الأخوية والعلاقات الراسخة التي تجمع مصر والسعودية. حضر اللقاء المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ ، والسفير عمرو عبد الوارث مساعد وزير الخارجية .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس مجلس الشيوخ يلتقي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.