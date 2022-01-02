/669855/التموين-استقبال-المتقدمين-للحصول-على-جمعيتي-ضمن-المرحلة-الرابعة-السبت-المقبل

أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي، على أن المدريات ستقوم باستقبال كل من تقدم سابقًا للحصول على جمعيتي ضمن المرحلة الرابعة 8/1.

دوت الخليج

التموين تعلن استقبال متقدمي الحصول على جمعيتي ضمن المرحلة الرابعة السبت المقبل

واستعرض معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، أحمد كمال، الأوراق المطلوب تقديمها للمتقدمين سابقًا ضمن المرحلة الرابعة حافظة المستندات المطلوبة تسلم الحافظة فى 31/1/2022.

وتشمل الأوراق المطلوب تقديمها للمتقدمين مستندات تضم، صورة من بطاقة الرقم القومي، وصورة من شهادة المؤهل الدراسي، وصورة من الموقف التجنيدي بالنسبة للذكور.

الأوراق المطلوب تقديمها للمتقدمين سابقًا ضمن المرحلة الرابعة

كما تضم الأوراق المطلوبة أيضًا برنت تأمينات، ومن الضروري أيضًا التوقع على إقرار بعدم وجود صلة قرابة والإقرار موجود بالمديرية، بالإضافة إلى استيفاء نموذج بيانات المتقدم صاحب الطلب والنموذج بمقر المديرية.

كما أكد أحمد كمالي، أنه سيتم مراجعة هذه الأوراق لبيان مدى استيفاء المتقدم للشروط من عدمه.

وأشار كمالي إلى أن قوائم الانتظار الموجودة فى الوزارة منذ شهر 8، وغير مستوفيين المستندات، لديهم حوالي 8 طلب، مضيفًا:” كل من له طلب فى مشروع جمعيتي، وطلبه موجود فى قواعد البيانات وتم التواصل معه فى المديرية، سيتم استقباله بدءً من السبت القادم بمكاتب التموين”.