/669857/كرم-جبر-من-مجلس-الشيوخمصر-ليس-على-رأسها-بطحة-والسجون-توفر-الحياة-الآدميةصور-وفيديو

شهدت لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشيوخ، مساء الأحد، مشاركة الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، للحديث والنقاش حول الإعلام المصرى و رؤية مصر ٢٠٣٠ ، وذلك برئاسة النائب محمود مسلم، حيث أكد جبر على أن مصر دولة كبيرة والإعلام له دور كبير وخاصة على مستوى نشر ثقافة التفاؤل بين الناس،فى ضوء ما يتم من جهود تنموية بمختلف محافظات الجمهورية من أجل الحياة الكريمة، مشيرا إلى أن بث التفاؤل يكون من خلال التصريحات الحقيقية وليس الأحلام الوردية.

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وأكد أيضا بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى لا يطلق تصريحات وردية ولكنه يتحدث دائما بالحقائق والأرقام فى ضوء خطط التنمية التى تتم على أرض الواقع وبمختلف محافظات الجمهورية،مشيرا إلى أنه فى اللقاء الأخير بشأن افتتاح مجمع الإصلاح والتأهيل ببدر تم طرح تساؤلات عن ماذا تم من أجل إنجاز هذا المبنى رغم أنه لم يتم الإعلان عنه، مشيرا إلى أن الدولة تتحدث وتعمل بالحقائق ووصل الأمر بأنها لا تعلن عن المشروعات إلا مع الافتتاح.

ولفت الكاتب الصحفى كرم جبر إلى أن العام القادم سيشهد جهد كبير بشأن استضافة مؤتمر المناخ بالتنسيق بين مصر والإمارات، وهو الأمر الذى يضع مسئولية كبيرة على الإعلام فى مواجهة كل الشائعات بالحسم والردع بالنفى السريع والتوضيح حتى تكون الصورة واضحة للجميع، مشيرا إلى أن التحديات كبيرة ومواجهتها بالتعاون والتنسيق ضرورة مهمة.

كرم جبر من مجلس الشيوخ:مصر ليس على رأسها بطحة ..والسجون توفر الحياة الآدمية«صور وفيديو»

وتحدث رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام،بشأن الاسترانيتجة الوطنية لحقوق الإنسان وما تضمنته من بنود وضمانات يندر تواجدها فى أى دولة فى العالم، وهى ما تحتاج دائما لإلقاء الضوء عليها، من أجل نشر هذه الثقافة بين عموم الناس مشيرا إلى أنه بافتتاحات مجمع الإصلاح والتأهيل فى بدر تحدثت ممثلة الأمم المتحدة عن أن هذا المركز يوفر الحياة الآدمية من رعاية طبية على أعلى مستوى لا توجد فى أي مكان بالعالم وغذاء صحى وإمكانية أن يتلقى المسجونين مع ذويه وحرية التريض والحركة متوفرة بنسبة كبيرة، مشيرا إلى أن الحديث عن تعذيب أصبح أمر قديم و مصر ليست الدولة التى تنتهتك حقوق الإنسان مشيرا إلى أنه رغم ذلك إلا أننا نتمنى أن نكون مثل الدول الكبرى فى هذا الملف رغم وجود بعض التحفظات على بعض الأجزاء.قائلا:"مصر لا تنتهك حقوق الإنسان وليس على رأسها بطحة".