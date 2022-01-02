الصحة تكشف لـ دوت الخليج حقيقة تقديم المسافرين ما يفيد حصولهم على الجرعة المعززة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن المواطنين المطعمين بالجرعة التعزيزة الثالثة للقاح كورونا، غير مطالبين أثناء السفر للخارج بتقديم ما يفيد بحصولهم على الجرعة إلا فى حالة واحدة.





وأوضح عبدالغفار، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، أن المواطنين المسافرين للخارج ليس عليهم تقديم ما يفيد أخذ الجرعة الثالثة ما لم تطلب الدولة المسافر إليها ما يفيد ذلك. وأشار إلى أن شهادات الـQR CODE التى توجد مع المواطنين المسافرين للخارج التى تفيد بأخذ اللقاح مناسبة للسفر، ما لم تنص إجراءات تلك الدول المسافرين لها على غير ذلك. وقال: "لو طُلب تقديم ما يفيد أن المواطن تلقى الجرعة الثالثة بيروح عادى وبيطلع شهادة QR CODE تانية عادى من المراكز المخصصة لها".

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