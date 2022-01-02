الحكومة تنفى غرق متحفى شرم الشيخ والغردقة.. وتؤكد: القطع الآثرية لم تتضرر

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن غرق متحفى شرم الشيخ والغردقة وتضرر القطع الأثرية بهما جراء موجة الأمطار التى شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية.





وتواصل المركز مع وزارة السياحة والآثار، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لغرق متحفى شرم الشيخ والغردقة أو تضرر القطع الأثرية بهما جراء موجة الأمطار التى شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، مُشددةً على سلامة جميع منشآت المتحفين، وكذلك جميع القطع الأثرية المعروضة بهما، ولم يلحق بهما أى أضرار جراء موجة الأمطار، مع استمرارهما فى استقبال الزوار بشكل طبيعى.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات من المجلس الأعلى للآثار بقطاعاته المختلفة، لمتابعة جميع المواقع والمتاحف الأثرية على مستوى الجمهورية خلال موجة الطقس السيىء التى شهدتها البلاد الأيام الماضية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم جميع سبل الدعم بشكل فورى، بما يضمن الحفاظ على جميع المواقع والمتاحف الأثرية على مستوى الجمهورية من أية أضرار.

وفى سياق متصل، تعمل غرف العمليات التى تم تشكيلها من قبل المجلس الأعلى للآثار، تزامناً مع سوء الأحوال الجوية، على متابعة المناطق الأثرية وعمليات شفط المياه المتراكمة ببعض المناطق الأثرية، بالإضافة إلى تلقيها أية بلاغات من المناطق السياحية والأثرية والعمل على حلها بشكل فورى مع الأجهزة المعنية فى المحليات والمحافظات.

وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، والتى تؤدى إلى الإضرار بسمعة مصر السياحية، وفى حالة وجود أى استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع للموقع الإلكترونى للوزارة antiquities.gov.eg، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء 01155508688 -01155508851 على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى [email protected]