الدولية للهجرة: مصر من أكثر الدول التزاما بشأن صحة المهاجرين إسوة بمواطنيها

جدة - نرمين السيد - أكدت المنظمة الدولية للهجرة أن مصر من أكثر الدول التزاما بشأن صحة المهاجرين والتعامل معهم إسوة بالمواطنين المصريين، وذلك حيث تعمل المنظمة يدا بيد مع الجهات المعنية للوصول العادل لجميع المهاجرين لتقديم الخدمة الطبية المتنوعة، خاصة ما يتعلق بالتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.





وأشارت المنظمة - فى بيان لها اليوم الأحد - أنها نظمت بالشراكة مع وزارات الصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعى ومؤسسة "ابتسامة"، قافلة طبية لعلاج العيوب الخلقية الخاصة بالأطفال المصابين بالشفة الأرنبية وشق سقف الحلق، واستهدفت علاج الأطفال المصابين بذلك النوع من العيوب الخلقية من المهاجرين واللاجئين فى مصر، إلى جانب الأطفال المصريين المصابين، وذلك من خلال كوكبة من الأطباء المتخصصين فى هذا المجال.

ونقل البيان تصريحات الدكتور محمد الشاذلى المدير الإقليمى لمؤسسة "ابتسامة" العالمية لمنطقة الشرق الأوسط، بأن القافلة هى ثمرة التعاون بين المنظمة الدولية للهجرة والمؤسسة، وتتضمن علاج الأطفال والمصابين بذلك النوع من العيوب الخلقية على يد فريق طبى دولى متكامل من متطوعى المؤسسة من مختلف دول العالم، كالولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا والسويد وكندا، وبمشاركة فريق طبى مصرى من متطوعى عملية الابتسامة بمصر فى تخصصات مختلفة.

ومن جهته، قال الدكتور أحمد قناوى رئيس قسم التجميل بكلية الطب بجامعة أسوان "إن التحضيرات لتلك القافلة استمرت لأكثر من 6 أشهر، حيث تم توقيع الكشف الطبى على 634 حالة، وتحديد العمليات العاجلة لـ82 طفلا".