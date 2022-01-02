وزير الزراعة: ارتفاع الصادرات الزراعية لأكثر من 5.6 مليون طن للمرة الأولى

جدة - نرمين السيد - أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه لأول مرة فى التاريخ تتجاوز الصادرات الزراعية المصرية 5.6 مليون طن، مشيرًا إلى أن هذا الرقم لم يتحقق حتى قبل جائحة كورونا.





وأكد وزير الزراعة - فى بيان اليوم الأحد - أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة من أجل دعم الصادرات من خلال فتح أسواق جديدة وتجهيز المعامل بأحدث الأجهزة وتطوير منظومة الحجر الزراعى.

وأشاد "القصير"، بجهود المنتجين والمصدرين والمزارعين المصريين الذين استطاعوا الاهتمام بجودة المحاصيل وتطبيق كافة المواصفات العالمية القياسية، وأيضا العمل فى ظل ظروف جائحة كورونا وتحقيق هذا الرقم القياسى من الصادرات الزراعية رغم ارتباك حركة النقل والتجارة الدولية.

وأشاد بجهود العاملين فى الحجر الزراعى الذين كانوا يعملون على مدار الساعة لتسهيل إجراءات التصدير وإزالة كافة العقبات أمام المصدرين.

ووفقا لتقرير تلقاه وزير الزراعة من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى حول إجمالى الصادرات الزراعية خلال الفترة من الأول من يناير وحتى 31 ديسمبر 2021، فقد بلغت 5 ملايين و640 ألفا و144 طنا من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها 486 ألفا و768 طنا عن العام الماضى، والتى بلغت 5 ملايين و153 ألفا و376 طنا.

وذكر التقرير أن قائمة أهم الصادرات الزراعية ضمت الموالح، البطاطس، البصل، الفراولة، الرمان، البطاطا، الفاصوليا، بنجر العلف، الجوافة، الفلفل، المانجو، الثوم، العنب والبطيخ.

وأضاف أن إجمالى الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليونا و805 آلاف و893 طنا، بالإضافة إلى تصدير 650 ألفا و340 طن بنجر العلف، ليحتل المركز الثانى فى الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 614 ألفا و424 طن بطاطس، محتلا المركز الثالث فى الصادرات، واحتل البصل المركز الرابع فى الصادرات الزراعية بإجمالى 276 ألفا و141 طنا، فى حين احتل العنب المركز الخامس فى الصادرات بإجمالى 143 ألفا و450 طنا.

واحتلت صادرات مصر من البطاطا المركز السادس بإجمالى كمية بلغت 113 ألفا و598 طنا، فيما احتلت صادرات مصر من الرمان المركز السابع بإجمالى 86 ألفا و629 طنا، تليها فى المركز الثامن المانجو بإجمالى 38 ألفا و132 طنا، بينما حصلت الفراولة على المركز التاسع فى الصادرات بإجمالى كمية بلغت 35 ألفا و538 طنا، وحصلت الفاصوليا على المركز العاشر فى الصادرات الزراعية بإجمالى 28 ألفا و565 طنا، وحصل الثوم على المركز الحادى عشر بإجمالى 19 ألفا و193 طنا، وحصلت الجوافة على المركز الثانى عشر بإجمالى 16 ألفا و887 طنا، بينما حصل البطيخ على المركز الثالث عشر فى الصادرات الزراعية بإجمالى 9 آلاف و474 طنا، وحصل الفلفل على المركز الأخير بإجمالى 8590 طنا.