صحة الشيوخ: الزيادة السكانية هي المشكلة الرئيسية في تعطيل التنمية

واصلت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد جزر مع هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الإجتماعي، خلال اجتماعها اليوم الأحد مناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن الزيادة السكانية في مصر والحلول والمقترحات التى تدور حولها.

وذلك بحضور الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلي للشئون الإسلامية ويأتي ذلك فى إطار سلسلة من الاجتماعات عقدتها اللجنة المشتركة من لجنتي الصحة والسكان ، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الإجتماعي،ويرأس اللجنة المشتركة الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة، لمناقشة قضية الزيادة السكانية.

وبدوره رحب النائب الدكتور محمد جزر رئيس لجنه الصحة والسكان بمجلس الشيوخ بوزير الأوقاف، مشيرا إلى أنه عندما تم مناقشة قضية الزيادة السكانية وجدنا أن الرأي الديني له تأثير كبير فى هذه القضية.

وأضاف: هناك نواب اتهموا وزارة الأوقاف تجاه هذه المشكلة، مؤكدا أن مشكلة الزيادة السكانية هي الأزمة الراهنة فى تعطيل التنمية.

أوضح أنهم كلجنة الصحة بمجلس الشيوخ يريدون أن يعرفوا من الدكتور محمد مختار جمعة رؤية الوزارة الفترة المقبلة وكيف سيكون لها دور فاعل في هذه القضية وتوعية الشعب" مضيفا: السكانيه هي المشكله الرئيسية في تعطيل عجله التنمية، والرئيس السيسي وضعها على رأس اهتمامات الدوله ونريد سماع رؤية وزارة الاوقاف وعمل وعي لدي الشعب المصري بالقضية".

ويذكر ان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رفع الجلسة العامة للمجلس، على أن يعود للانعقاد غدا الأثنين، لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

وانتهى المجلس اليوم من مناقشة وإقرار مواد الإصدار وعددها 10 مواد، بينما لم ينته المجلس من إقرار المادة الأولى من مشروع القانون والخاصة بالتعريفات.

وأثار تعريف السخرة في مشروع قانون العمل الجديد، حالة من الجدل أثناء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

ونص التعريف الوارد في المادة الأولى من مشروع القانون على: كل عمل أو خدمة تؤدى من أي شخص تحت التهديد بإنزال عقوبة أو إيذاء، ولم يتطوع هذا الشخص بأدائها بمحض اختياره.

وقال علاء مصطفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: مواجهة السخرة أمر هام، خاصة بعد أن كانت السبب في انتحار أحد الموظفين في أحد الشركات.

وتابع: لابد من حماية العامل من الضغوط النفسية التي يتعرض لها العامل والتي قد تؤدي في النهاية لإنهاء حياته مثلما حدث لموظف التجمع الخامس.

وقال المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ: كل عمل يؤديه العامل جبريا تحت التهديد ومجرد التهديد أو التلويح به نتيجة استخدام النفوذ هو التعريف السليم للسخرة.

من جهته قال قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الشيوخ: هل السخرة في قانون العمل نفس التعريف في قانون العقوبات.