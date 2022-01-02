حصاد أداء جامعة طنطا لعام 2021

• وضع حجر الأساس لمستشفى 900 900 الجامعي الجديد

• إطلاق 7 منصات إلكترونية جديدة

• إنشاء وحدة الروبوت للمحاكاة والنمذجة الذكية

• إنشاء أول وحدة مركزية لدعم منظومة التعليم عن بعد

قدم د. محمود ذكي رئيس جامعة طنطا تقريرًا حول حصاد أداء الجامعة لعام 2021، يتضمن: إنشاء وحدة الروبوت للمحاكاة والنمذجة الذكية؛ بهدف توفير ذراع آلي (روبوت) له قدرة عالية علي الحركة والمناورة في الفراغ، مما يسمح بصناعة المنتجات والنماذج التجريبية لمختلف التخصصات والتطبيقات الهندسية، من خلال القيام بالعمليات التشغيلية المختلفة، بالإضافة إلي عمليات الطباعة ثلاثية الأبعاد وتصنيع لوحات الدوائر المطبوعة، بما يخدم العملية التعليمية والبحثية بالجامعة، ويقدم حلولاً تطبيقية للمجتمع الصناعي والطبي.

وأشار التقرير إلى وضع حجر الأساس لمستشفى 900 900 الجامعي الجديد بالمحلة الكبرى، والذى يأتي في إطار تنفيذ إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ ‏لتقديم خدمة طبية متميزة لأبناء إقليم الدلتا، حيث إن تصميم المستشفى يتم وفقًا للمواصفات العالمية، وسيتم إنشاؤه على ثلاث مراحل على مساحة ١٢ ألف متر مربع، وبتكلفة إجمالية تتجاوز المليار جنيه، ويتكون المستشفى من ثلاثة مبان، هي: مستشفيات: الطوارئ والإصابات والحوادث والجراحات، الأطفال والولادة، والباطنة العامة، بطاقة استيعابية تصل إلى ٦٠٠ سرير، و ٣٠ غرفة عناية مركزة.

ولفت التقرير إلى إنشاء أول وحدة مركزية جديدة لإدارة منصات التعليم عن بعد DLMS ، ويأتي ذلك في إطار سياسة الجامعة للتحول الرقمي، وتحسين القدرات التكنولوجية لعمليات التعليم والتعلم، فضلاً عن إطلاق 7 منصات إلكترونية جديدة؛ لدعم تحول الجامعة إلى جامعة ذكـيـة، وهى: منصة الوظائف بجامعة طنطا، ومنصة تقييم الأداء الوظيفي، بالإضافة إلى إطلاق 5 منصات إلكترونية جديدة منها: منصة الكتاب الجامعي؛ لرفع المقررات الدراسية للطالب لتيسير حصولهم على المناهج الدراسية وتفعيل خدمة الدفع الإلكتروني، كما تم إطلاق أول منصة إلكترونية للحسابات الخاصة تعمل وفقًا لآليات الشمول المالي، ومنصة متابعة التحصيل الإلكتروني.