انت الان تتابع تفاصيل خبر إستمرار حالة الطقس السيئ في مصر الأحد والإثنين ودرجات الحرارة متفاوتة بين المناطق والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - إستمرارا لحالة الطقس غير المستقرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية خلال تلك الفترة، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأحد، يسود البلاد طقس مائل للبرودة على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الِشمالية وحتى شمال الصعيد.

حالة الطقس خلال فترات الليل اليوم الأحد

وخلال فترات الليل يكون الطقس شديد البرودة وقد يصل لمرحلة الصقيع خاصة بمحافظة جنوب سيناء، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات جنوب الصعيد أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر مثلما سقطت أمطار متوسطة على نفس الأماكن بالأمس.

حالة الطقس الاثنين 3 يناير في مصر

وفي سياق متصل قامت هيئة الأرصاد الجوية بالإعلان عن تفاصيل أحوال الطقس غدا الإثنين على أنحاء البلاد، مؤكدة على وجود طقس معتدل الحرارة نهارا على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري وكذلك السواحل الشمالية وحتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

حالة الطقس خلال فترات الليل

يسود طقس شديد البرودة على كافة المحافظات، ليصل لحد الصقيع في سيناء، كما تسود حالة من الشبورة المائية الكثيفة تصل لمرحلة الضباب خلال الفترة من 5 إلى 8 صباحا لبض الطرق المؤدية لمحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين

ومن المتوقع تسجل درجات الحرارة على