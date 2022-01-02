/669850/رئيس-لجنة-الصحة-بالشيوخ-الزيادة-السكانية-هي-المشكلة-الرئيسية-في-تعطيل-التنمية

استكملت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد جزر مع هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الإجتماعي، في اجتماعها اليوم الأحد مناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن الزيادة السكانية في مصر والحلول والمقترحات التى تدور حولها.

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وذلك بحضور الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف ، ورئيس المجلس الأعلي للشئون الإسلاميةويأتي ذلك فى إطارا سلسله من الإجتماعات تعقدتها اللجنة المشتركة من لجنتي الصحة والسكان، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الإجتماعي ،ويرأس اللجنة المشتركة الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة ، لمناقشة قضية الزيادة السكانية.

وبدوره رحب النائب الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ بوزير الأوقاف، مشيرا إلي أنه عندما تم مناقشة قضية الزيادة السكانية وجدنا أن الرأي الديني له تأثير كبير فى هذه القضية.

وأضاف : هناك نواب اتهموا وزارة الأوقاف تجاه هذه المشكلة، مؤكدا أن مشكلة الزيادة السكانية هي الأزمة الراهنة فى تعطيل التنمية.

أوضح أنهم كلجنة الصحة بمجلس الشيوخ يريدون أن يعرفوا من الدكتور محمد مختار جمعة رؤية الوزارة الفترة المقبلة وكيف سيكون لها دور فاعل في هذه القضية وتوعية الشعب"، مضيفا : السكانية هي المشكلة الرئيسية في تعطيل عجله التنمية ، والرئيس السيسي وضعها على رأس اهتمامات الدوله ونريد سماع رؤية وزارة الاوقاف وعمل وعي لدي الشعب المصري بالقضية".

قانون العمل

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعود للانعقاد غدا الأثنين، لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

وانتهى المجلس اليوم من مناقشة وإقرار مواد الإصدار وعددها 10 مواد، بينما لم ينته المجلس من إقرار المادة الأولى من مشروع القانون والخاصة بالتعريفات.