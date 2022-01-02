/669858/كارتيرون-ينذر-الزمالك-للمرة-الثالثة-لتأخر-راتبه

أنذر المدرب الفرنسي باتريس كاترتيرون نادي الزمالك، لتأخر راتبه الذي لم يتقاضاه حتى الأن.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ولم يحصل كارتيرون على راتب شهر ديسمبر الماضي، ليرسل إنذار لنادي الزمالك بتأخر راتبه من الشهر الماضي.

الجدير بالذكر أن كارتيرون أنذر الزمالك من قبل لأنه لم يحصل على راتبه، وكان سبب تأخره حينهما بعض التحويلات التي كانت تحمل أسم لجنة حسين لبيب للمجلس الحالي برئاسة مرتضى منصور.

مرتضى منصور: طارق حامد أفضل لاعب في أفريقيا وثروة كبيرة لمنتخب مصر

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك أن أهل قرار له مع لاعبي الفريق الأول بالنادي هي الحصول على مكافأة بطولة الدوري المصري للموسم الماضي.

وأضاف خلال فيديو عبر "يوتيوب" "لم أقم بتسريبأي عقد خاص بلاعبي الزمالك وأن من قام بهذا الأمر هو حسين السيد عضو اللجنة السابقة التي كانت تدير النادي، ومن الصعب أنأقوم بهذا الأمر والجميع يعلم ذلك".

مرتضى منصور

وواصل "سعيد بعودة أيمن حفني لنادي الزمالك من أجل ختام المسيرة الرياضة له معنا وأتمنى أن يشارك خلال الفترة المقبلة، وأن محمد أوناجم عاد لمستواه من جديد ويقدم أداء رائع مؤخراً".

وزاد "طارق حامد ثروة كبيرة لمنتخب مصر وليس للزمالك فقط وهو أفضل لاعب خط وسط في أفريقيا، وأشرف بن شرقي لاعب مهندس وهو من أفضل لاعبي الزمالك وأنصحة بالتواجد مع الفريق، وغذا قام بالتوقيع لنادي آخر سنقوم بعمل حفل وداع له لأنه أسعد الجماهير كثيراً".

واختتم "سعيد بعودة محمد أبو جبل لحراسة الزمالك مع عواد والثنائي يمتلك خبرات كبيرة وجيدة للغاية، والأهم خلال الفترة المقبلة التركيز من أجل إسعاد الجماهير".

رسائل لاعبي الزمالك لـ مرتضى منصور.. وشيكابالا يتهم لجنة حسين لبيب

وقام مرتضى منصور بتوضيح كافة الأمور أمام لاعبي الزمالك من أجل العبور من المرحلة الحالية، ثم التركيز الجيد في القادم، مع الوعد بصرف مكافآت خاصة بالفوز ببطولة الدوري العام الماضي.

وفيما يلي أبرز رسائل لاعبي الزمالك لمرتضى منصور رئيس النادي:

شيكابالا: حمد الله على سلامة عودة مرتضى منصور، لاعبي الزمالك كانوا يريدوا فقط من يتحدثهم معهم ويقوم بإطمئنانهم على الفترة المقبلة، لأن الأمور لم تكن واضحة خلال الفترة الماضية خلال تواجد حسين لبيب، ونعد الجميع بالحفاظ على البطولات وإسعاد الجماهير.

حازم إمام: تحدثت مع أمير مرتضى منصور فور عودتك وقلت له أننا لم نحصل على المستحقات منذ 6 أشهر وكان هناك تفكير بأن كل الأمور الخاصة بنا ليس بها أي أزمات، ونشكرك على المساندة والدعم خلال الفترة الحالية ونتمنى إسعاد الجميع.

محمد عبد الشافي: أرحب بعودة مرتضى منصور، ورسالتي فقط أتمنى أن يحصل اللاعبين الذين لم يتواجدوا في قائمة الفريق النهائية في نهاية الدوري على مكافأة بطولة الدوري المصري مثلنا.

يوسف أوباما: أرحب بعودة مرتضى منصور من جديد لنادي الزمالك وأتمنى أن تكون الفترة المقبلة جيدة للجميع داخل النادي ونقوم بإسعاد الجميع.

أيمن حفني: إن شاء الله تكون الفترة المقبلة جيدة لنادي الزمالك ونقوم بإسعاد الجماهير بشكل مستمر.