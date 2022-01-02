/669859/ريال-مدريد-يسقط-أمام-خيتافي-بعد-سلسلة-انتصارات-بالدوري-الإسباني-فيديو

حقق خيتافي الفوز على نظيره ريال مدريد بنتيجة 1/0 على ملعب "ألفونسو بيريز"، ضمن مباريات الأسبوع الـ20 من الدوري الإسباني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاع ريال مدريد أكثر من فرصة للتعادل، ولكن تألق حارس ومدافعي خيتافي بشكل كبير وحافظةا على نظافة مرماهم، وسجل إنيس أونال هدف خيتافي في الدقيقة 9 بعد خطأ قاتل من إدوارد ميندي الذي تباطئ في الكرة وهو أخر لاعب قبل المرمى.

https://twitter.com/CupArab2021/status/1477629553539522560?s=20

وبتلك النتيجة ظل رصيد ريال مدريد عند النقطة رقم 46 ومازال متصدراً لجدول الترتيب، بينما أرتفع رصيد خيتافي للنقطة رقم 18 في المركز السادس عشر.

تشكيل ريال مدريد

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: ميندي، ميليتاو، ألابا، فاسكيز.

خط الوسط: مودريتش، كروس، كاسيميرو.

خط الهجوم: رودريجو، بنزيما، أسينسيو.

موقف ريال مدريد في الدوري

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 46 نقطة، من أصل 19 مباراة، حقق من خلالها الفريق الملكي الفوز في 14 مباراة، وتعادل في أربع لقاءات وخسر مباراة، وسجل فيها ريال 41 هدف، وتلقت شباكة 16 هدف.

نتيجة مباراة ريال مدريد واتليتيكو بيلباو

حقق ريال مدريد الفوز على نظيره أتليتك بيلباو، بنتيجة 2/1 على ملعب "سان ماميس"، ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر من الدوري الإسباني.

وقدم لاعبوا ريال مدريد مباراة جيده خارج ملعبه، في ظل الدوافع الكبيرة التي كانت عند أتليتك بيلباو الذي كان يريد تحقيق الفوز على ملعبه ووسط جماهيره.

وأحرز أهداف ريال النجم كريم بنزيما في الدقيقتين 4 و7 ، بينما أحرز سانسيت هدف أتليتك بيلباو الوحيد في الدقيقة 10 من عمر اللقاء، وحاول أن يتعادل ولكن لاعبو الملكي حافظوا على النتيجة وخرجوا فائزين من اللقاء.

كورونا تضرب صفوف ريال مدريد وتزيد جراحة بالدوري الإسباني

وقال ريال مدريد، في بيان رسمي: "يعلن النادي إصابة تيبو كورتوا وفيدي فالفيردي وإدواردو كامافينجا وفينيسيوس جونيور بفيروس كورونا المستجد".

يذكر أن إصابات كورونا ضربت ريال مدريد بقوة مؤخرًا، حيث انتقلت العدوى إلى ماركو أسينسيو وجاريث بيل وأندري لونين ورودريجو جويس ومارسيلو ولوكا مودريتش وإيسكو وديفيد ألابا، بالإضافة إلى ديفيد أنشيلوتي، مساعد مدرب الفريق كارلو أنشيلوتي.