وزير الأوقاف:الزيادة السكانية ثانى تحدى للحكومة بعد الإرهاب فى مصر

/669860/وزير-الأوقافالزيادة-السكانية-ثانى-تحدى-للحكومة-بعد-الإرهاب-فى-مصر

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الزيادة السكانية ثاني أكبر تحدي يوجه الدولة المصرية بعد مكافحة الإرهاب، وبسبب الزيادة السكانية نحتاج 2000 مدرسة كل عام بسبب الزيادة السكانية، ونحتاج إلي جامعة والي مستشفيات" موضحا أن قضية الزيادة السكانية تلتهم التنمية".

دوت الخليج

وأضاف وزير الأوقاف، أن قضية الزيادة السكانية في غاية الخطورة، حيث نحتاج لتكاليف كبيرة سواء في التعليم أو الصحة، مؤكدا أن التثقيف الطبي غير موجود مما أدي إلي تخوف المواطنين من وسائل تنظيم الأسرة .

وتابع أن التخوفات كبيرة لدي المواطنين، ولابد من وجود قوافل طبية، والمرشدات طبية، لافتا أن الواعظات فقط لن يتمكنوا من اقناع المواطنات، ولكننا نحتاج لحملة طبية ودينية معا، للرد على تخوف الناس، مؤكدا أن الخوف في الريف كبير جدا، ولابد أن يكون هناك واعظة وطبيبة.

صحة الشيوخ تستكمل مناقشة قضة الزيادة السكانية

واستكملت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد جزر مع هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الإجتماعي ، في اجتماعها اليوم الأحد مناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن الزيادة السكانية في مصر والحلول والمقترحات التى تدور حولها.

وذلك بحضور الدكتور مختار جمعة ، وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلي للشئون الإسلاميةويأتي ذلك فى إطارا سلسله من الإجتماعات تعقدتها اللجنة المشتركة من لجنتي الصحة والسكان ، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الإجتماعي ،ويرأس اللجنة المشتركة الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة، لمناقشة قضية الزيادة السكانية.

وبدوره رحب النائب الدكتور محمد جزر رئيس لجنه الصحة والسكان بمجلس الشيوخ بوزير الأوقاف، مشيرا إلي أنه عندما تم مناقشة قضية الزيادة السكانية وجدنا أن الرأي الديني له تأثير كبير فى هذه القضية.

وأضاف : هناك نواب اتهموا وزارة الأوقاف تجاه هذه المشكلة، مؤكدا أن مشكلة الزيادة السكانية هي الأزمة الراهنة فى تعطيل التنمية. أوضح أنهم كلجنة الصحة بمجلس الشيوخ يريدون أن يعرفوا من الدكتور محمد مختار جمعة رؤية الوزارة الفترة المقبلة وكيف سيكون لها دور فاعل في هذه القضية وتوعية الشعب" مضيفا : السكانيه هي المشكله الرئيسية في تعطيل عجله التنمية، والرئيس السيسي وضعها على رأس اهتمامات الدوله ونريد سماع رؤية وزارة الاوقاف وعمل وعي لدي الشعب المصري بالقضية" .