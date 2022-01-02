/669861/نادر-نسيم-قانون-العمل-يحقق-عدالة-وتوازن-بين-مصالح-العمـال-وأصحاب-العمل
أكد النائب نادر نسيم، عضو مجلس الشيوخ، وكيل اللجنة الدينية بالمجلس، أن القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون العمل، يأتي تلبية لتطلعات الشعب في تحقيق العدالة والتوازن المشترك بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، فضلا عن كونه دافعـاً ومشجعاً للاستثمار.
دوت الخليج يرصد تفاصيل تعليق النائب نادر نسيم بشأن اصدار قانون العمل
قانون العمل
وقال النائب نادر نسيم، عضو مجلس الشيوخ، أن القانون يهدف لبنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة، بما يضـمن استمرارية العمـل وخلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عمـل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتـاج، إضافة إلى تحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.
العدالة الاجتماعية
وأوضح النائب نادر نسيم، عضو مجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يأتي ترسيخا لمبدأ العدالة الاجتماعية، من خلال القضاء على الفصل التعسفي والتي عاني منها العمال لعقود طويلة، مضيفا،” أن القانون يعزز من لالتحاق الشباب بالعمل فى القطاع الخاص.
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