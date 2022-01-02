العملاق وحيد حامد (4)..يتنبأ بالمستقبل ويتحكم في مصائر الناس..هكذا يرونه نجوم الفن

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«كاتب من الناس وللناس»..هكذا عُرف السيناريست المبدع وحيد حامد في الشوارع المصرية، الذي استطاع بقلمه المتفرد أن يترك بصمته في كل بيت مصري، استطاع أن يؤثر في أطفال ليصبحوا عمالقة في الوسط الفني الآن مثل كريم عبد العزيز لطالما أخذه قدوة ومثال يحتذي به خلال مسيرته الفنية، نجح في توصيل رسالته وهدفه في الحياة كأب مثالي ذا بصمة مؤثرة في قلوب أبنائه وهو ما عكسه نجله المخرج مروان حامد في كل حديث يتحدث به عليه، رأينا الحب الداخلي له في قلب كل فنان وفنانة مصرية في ليلة وفاته، وعمق التأثر لفراقه، دفن وبقيت له أعماله الصالحة لتتوارث عبر الأجيال في كل ذكرى ميلاد أو وفاة تمر عليه.

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يحيي الفخراني..كاتب وطني يشعر بآلام مجتمعه

وجه الفنان يحيى الفخراني رسالة مؤثرة، ذات قيمة كبيرة للعملاق وحيد حامد، فكتب في كتاب «وحيد حامد.. الفلاح الفصيح» للناقد طارق الشناوي: «لو أردت أن أستخدم أفعل التفضيل لوصف قلمك الدرامي فستكون أنت أفضل من كتب الدراما في السينما المصرية، وأيضا الدراما التليفزيونية في الفترة الذهبية التي عشناها سويا»

وتابع: «وأنت أيضا من الكتاب الوطنيين الذين استطاعوا أن يشعروا بموطن آلام مجتمعهم واستطعت بموهبة نادرة أن تعبر عن مجتمعك بصدق».

يسرا..وحيد حامد له نظرة صائبة في المستقبل تشعرها من أعماله

وكتبت يسرا بكلمات رقيقة متحدثة عن وحيد حامد: «وحيد اسمه على مسمى، ليس وحيدا بمعنى أنه بعيد عن كل ما يحدث ولكن أحيانا كثيرة يفضل أن يكون في صومعة تفكيره وفي وحدته، لأنه حزين ويصعب عليه أن يحزن أو يمرض لمجرد أنه مخلص، ووفي».

وأضافت: «هذا الإنسان له نظرة صائبة في المستقبل، له نبض، له رؤية، سترى وتشعر بذلك في كل مقالاته وأفلامه ومسلسلاته ومقابلاته».

الفنانة نبيلة عبيد..وحيد حامد صاحب جراءة في مصائر الناس

وتحدث نبيلة عبد عن مسيرتها مع الراحل الكبير وحيد حامد، فكتبت: «تميزت أفلامي مع وحيد حامد أنه كان صاحب جرأة ملحوظة في الموضوعات ومصائر الأشخاص، والمرأة عنده ليست شخصا عاديا أو بسيطا، هي خلقت لمحاربة المستحيل»

وتابعت: «وفي أفلامي الثلاثة مع وحيد حامد التي كتبها لي امرأة وحيدة ضد الجميع مقهورة ولكنها لا تنهزم أبدًا، من (التخشيبة) الطيبة التي جابهت الظلم وحققت لنفسها العدالة، وفي (الراقصة والسياسي) حققت المرأة الوحيدة مشروعها الخيري رغم الصعب، وفي (كشف المستور) لم تكتف بالرقص بل ذهبت إلى المسئول لتعرف الأسباب، أي أنها امرأة غير عادية تعبر عن الزمن الذي عاشته»

واستكملت: «أفلام الأستاذ وحيد تقرأ كل تفاصيلنا حتى ما نخشى البوح به».

إلهام شاهين..مكتشف موهبتي

وانضمت الفنانة إلهام شاهين، للنجوم الذين وضعوا بصمتهم في كتاب «وحيد حامد..الفلاح الفصيح»، فكتبت: «أستاذي ومكتشف موهبتي في أداء أدوار غير تقليدية وربما تكون صادمة للمتفرج، قال لي إن موهبتي تسمح لي بتقديم أدوار مميزة مختلفة وغير تقليدية، ونصحني بالتمرد على القوالب الفنية المعتادة. أنا محظوظة إني قدمت معه أفلاما مهمة جدا في تاريخ السينما المصرية: "الهلفوت"، و"سوق المتعة" وأيضا شاركت كوجه جديد في بداياتي وأنا طالبة في معهد الفنون المسرحية بدور في فيلم عظيم مع المخرج العبقري عاطف الطيب، والنجم الذي لن يتكرر أحمد زكي في فيلم (البريء) واحد من أجمل أفلام السينما المصرية».

واختتمت: «شكرا للعظيم وحيد حامد الذي تعلمنا على يديه يعني إيه فن وفكر وسينما وصدق وجمال ومشاعر هو أستاذي وأفتخر أنني تلميذته وتعلمت منه الكثير».

شخصياته مميزة وديما حقيقية

وفي تقديم خاص من إلهام شاهين للمبدع وحيد حامد، في أول إنطلاقة لمهرجان الجونة بعد وفاته، وجهت شاهين كلمتها لوحيد حامد فقالت: «يشرفني أتكلم عن مؤلف كبير وكاتب عظيم كلنا حبناه من كل قلبنا لأن أفلامه مؤثرة في السينما المصرية وأفلامي بشكل خاص، قدم خلال مسيرته أفلام عظيمة تليق بالجمهور، قدمت معاه 3 أفلام أولهم فيلم البرئ مع أحمد الزكي ويعد علامة من علامات السنما المصرية، وأنا بتخرج إخترانا لفيلم الهلفوت مع عادل إمام، ثم فيلم سوق المتعة ودا نجح من أول يوم»

وتابعت إلهام شاهين، قائلة: «سيناريست عظيم وهيفضل موجود معانا، شخصياته مميزة وديما حقيقية عشان كدة بيعيش مع الناس، هو الكاتب والسيناريت وحيد حامد».

كريم عبد العزيز..وحيد حامد نجم شباك بلا منازع

وفي فيلم وثائقي بعنوان «الوحيد..هي دي الحكاية» الذي قدمته قناة on، للمؤلف وحيد حامد، قال كريم عبد العزيز من خلاله: «وحيد حامد نجم شباك بلا منازع والسبب نجوميته في كتابة السيناريو وموقفه السياسي، والجمل الحوارية التي حفرت في أذهاننا، وكلامه الذي يدخل القلب والعقل».

وتابع: «تعلمت منه شجاعة الطرح وعندما كنت طالبا كنت أدرس أفلامه، وتعلمت منه أعمل بشكل صحيح أو لا أعمل نهائيا».

هند صبري.. استطاع أن يقدم تفاصيل عصر كامل

واستكملت هند صبري الحديث عن وحيد حامد خلال الفيلم، فقالت : «هو الوحيد الذي استطاع أن يقدم تفاصيل عصر كامل وشخصيات حقيقة إنسانية، ويوصل لنا القضايا بطريقة غير مباشرة وهذا سبب تفرده».

«أمشي فخورا لأنه والدي»..بصمة وحيد حامد في قلب نجله

وفضلنا اختتام القصة الرابعة من حياة وحيد حامد، ببعض الكلمات الرقيقة التي قالها المخرج مروان حامد نجل الراحل وحيد حامد، لنرى كيف استطاع الراحل أن يجعل من نفسه أب يفخر به أبنائه.

فقال في كتاب «وحيد حامد..الفلاح الفصيح»: «أمشي فخورا لأن اسمي مروان وحيد حامد، فأنا ابن الرجل الذي كافح وحارب معارك كثيرة ليجعل كلماته وأفلامه حاضرة في أذهان الجمهور والأجيال ومحفورة في تاريخ السينما المصرية»

وأضاف: «لم يكن الأمر سهلا أو هينا فلقد شاهدت والدي على مدى نشأتي وهو يصارع حتى تصل كلماته للناس وللجمهور، لم يخف ولم يتنازل وكان الحكم دائما ضميره».

واستكمل: «عندما بدأت علاقتي المهنية بالسينما كانت له جملة هي المصباح الذي يضيء طريقي حتى الآن: تاجر الحشيش بيكسب أكتر من تاجر العيش.. انت عايز تكون ايه؟.. لقد نجح أبي أن ينتصر دائما إلى ضميره فكلماته دائما من الناس وإلى الناس، أبي أشكر ربنا أنك أبي».

وعن أعمال والده قال مروان حامد : «أنا شاهدت كل الأفلام قبل التنفيذ وبعد التنفيذ والمعارك التي كانت تحدث بعد خروجها للنور، وشاهدت ثمن هذه الجرأة»

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وتابع: «كان يكتب في أماكن عامة وليس في أماكن مغلقة، والشأن العام همه اليومي، وعنده رحلة كبيرة بهذه البلد، فهو مرتبط بالشارع والناس، ودائما ما يريد أن يحكي عن الناس».