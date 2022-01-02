/669864/بالصور-بيراميدز-يحتفل-بعيد-ميلاد-رباعي-الفريق

حرص الجهاز الفني لنادي بيراميدز بقيادة إيهاب جلال على الاحتفال بعيد ميلاد الرباعي، علي جبر ودور الجباس لاعبي الفريق، وأحمد أبو جبل ومحمد صلاح مسئولي المهمات، حيث يحتفل الرباعي بعيد ميلاده في بداية أيام العام الجديد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعاد الفريق الكرة لاستئناف تدريباته بداية من اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي، استعدادا للمرحلة المقبلة، وخوض لقاءات كأس الرابطة، والتحضير لاستئناف مواجهات الدوري وبدء مشوار دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقبل انطلاق التدريب بملعب الدفاع الجوي، حرص الجهاز الإداري على تحضير "تورتة" للاحتفال باللاعبين وأفراد الجهاز المعاون، وسط حالة معنوية مرتفعة مع بداية برنامج الإعداد عقب التوقف الدولي.

نتيجة مباراة بيراميدز ضد إنبي

تمكن نادي إنبي أن يخطف نقطة هامة من أمام بيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكانت هذه المباراة مؤجلة من الأسبوع السادس، وتم لعبها هذا الأسبوع بعد تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز.

وتقدم لفريق بيراميدز محمود وادي قبل نهاية الشوط الأول، ليترجم الاستحواذ إلى نتيجة جيدة قبل الإستراحة.

ومع بداية الشوط الثاني ساهم شريف إكرامي في تعادل فريق إنبي، بعدما استغل إبراهيم يحيى مدافع إنبي، خطأ فادح وكوميدي من شريف إكرامي، بعدما سقطت الكرة منه لتدخل الشباك معلنا عن هدف التعادل.

وكان فريق إنبي يعتمد على الهجمات المرتدة ولكنه فشل في تسجيل الأهداف، أما بيراميدز فقد سنحت له العديد من الهجمات من أجل التسجيل ولكن لم تترجم أي فرصة إلى أهداف.

بهذا التعادل يرتفع رصيد بيراميدز إلى 17 نقطة ويأتي في المركز الثاني خلف الأهلي، أما إنبي يصل للنقطة التاسعة بالتساوي مع سموحة.