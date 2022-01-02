وزير الأوقاف:"عايزين الأفلام والمسسلات تناقش الزيادة السكانية"

/669865/وزير-الأوقافعايزين-الأفلام-والمسسلات-تناقش-الزيادة-السكانية

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه لابد أن تناقش الأعمال الفنية والدرامية قضية الزيادة السكانية وغيرها من الأمور الجادة، مشددا علي أنه لابد للمواطن أن يتعاون مع الحكومة في حل هذه المشكلة.

دوت الخليج

وأضاف جمعة، أنه من ناحية البعد الديني، فإنه لا يوجد عالم من العلماء المعتبرين حرم تنظيم النسل، مضيفا: الأزهر ودار الإفتاء لم يحرموا مسألة تنظيم النسل.

وأكد وزير الأوقاف، أنه من المهم طرح ما قمنا به وما سنقوم به فى قضية الزيادة السكانية، مشيرا رغم أهمية الناحية الدينية إلا أن الزيادة السكانية مرتبطة بالنواحي الاجتماعية والاقتصادية وغيرها.

محمد مختار جمعة: قضية الزيادة السكانية تلتهم التنمية

وتابع خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ : ثاني أكبر تحدي يوجه الدولة المصرية الزيادة السكانية بعد مكافحة الإرهاب، وبسبب الزيادة السكانية نحتاج 2000 مدرسة كل عام بسبب الزيادة السكانية، ونحتاج إلي جامعة والي مستشفيات" موضحا أن قضية الزيادة السكانية تلتهم التنمية" وأشار إلي أن إزالة العشوائيات تساعد علي مواجهة الزيادة السكانية " موضحا أنه زار حي الاسمرات ووجدت أن ثقافة الأطفال والأسر تغيرت واصبحوا يحصلون على مراكز متقدمة في البطولات. وأوضح :" انا ابن قرية واعرف جيدا كيف يفكر الناس في الريف" مشيرا إلي أن هناك تخوفات فى القري من النواحي الدينية والصحية. وتابع :" هناك سيدات تخشي من أخذ الحبوب خوفا من إصابتها بالسرطان" موضحا أن الثقافة السائدة تواجه ما يقوم الأئمة.

صحة الشيوخ تستكمل مناقشة قضة الزيادة السكانية

واستكملت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد جزر مع هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الإجتماعي ، في اجتماعها اليوم الأحد مناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن الزيادة السكانية في مصر والحلول والمقترحات التى تدور حولها.