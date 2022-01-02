عمرو دياب يعلن عن موعد حفلته القادمة في مصر

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دوت الخليج

عمرو دياب يعلن عن موعد حفلته القادمة

ونشر عمرو دياب عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام"، صورة للبوستر الرسمي لحفلته معلقًا عليها: " جاهزين؟حفلة عمرو دياب في المنارة آرينا يوم ١١ فبراير.. التذاكر متاحة على تيكيتس مارشيه".

عمرو دياب يضع بصمته مع المشاهير

كما أحيا الفنان، الخميس الماضي، حفلا ضمن فاعليات موسم الرياض، في ختام حفلات العام.

وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا، وتفاعل الجمهور مع الهضبة على مدار الساعتين التي قدم خلالهما مجموعة من أجمل أغانية التي رددها معه الجمهور.

وعقب الحفل وضع الفنان عمرو دياب بصمته على جدار المشاهير في بوليفارد الرياض وهو التقليد الجديد الذي حرصت عليه هيئة الترفيه السعودية.

طرح الهضبة عمرو دياب، برومو أغنيته الجديدة "خلى الحجر ينطق"، عبر إحدى المنصات الإلكترونية الغنائية، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع توما، ديجيتال ماستر وميكس أمير محروس.

هجوم على عمرو دياب

نشب هجومًا حادًا على الهضبة عمرو دياب في الساعات الماضية بعدما اتهمه البعض عبر مواقع التواصل الإجتماعي بالاساءة للمرأة وأنه يُشجع على التحرش وذلك بسبب إعلان عمرو دياب الجديد عن سيارة سيتروين التي تحمل خاصية التقاط الصور للمارة بشكل اعتبره البعض اختراق للخصوصية.

ولهذا قدمت شركة سيارات سيتروين في مصر اعتذار للجمهور، بسبب إعلان اعتبره البعض مروج للتحرش واتهموا عمرو دياب بالتحرش بفتاة، حيث يظهر في الإعلان وهو يقود سيارته ثم يتوقف بشكل مفاجئ أمام امرأة ليلتقط لها صورة من السيارة وذلك من خلال خاصية مزودة في هذه السيارة مما اعتبره البعض امرًا غير مقبولا.

اعتذار شركة سيتروين للجمهور

ونشرت شركة سيتروين اعتذارًا عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وذلك من خلال بيان نص على: "الشركة تحرص على مشاعر جميع المجتمعات في البلدان التي تعمل بها، ولا تتسامح الشركة مع التحرش بكافة أشكاله، نحن نتفهم التأثير السلبي لمشهد ظهر في أحدث إعلان تليفزيوني لسيارة سيتروين في مصر".