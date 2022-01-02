/669868/تشكيل-ليفربول-أمام-تشيلسي-الظهور-الأخير-قبل-أمم-أفريقيا-بالدوري-الإنجليزي

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن تشكيل فريقه لمواجهة تشيلسي في لقاء القمة بالجولة الحادية والعشرين، من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويتواجد الدولي المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، في التشكيل الأساسي للريدز، والتي يشهدها الفريق، قبل رحيل الثنائي بجانب نابي كيتا، للقارة الإفريقية غداً للإنضمام لمنتخبات بلاده بنهائيات امم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

تشكيل ليفربول أمام تشيلسي:

حراسة المرمى: كيليهير.

الدفاع: تسيميكاس، كوناتي، فان دايك، أرنولد.

وسط الملعب: هندرسون، فابيينو، ميلنر.

الهجوم: محمد صلاح، ماني، جوتا.

محمد صلاح في الدوري

يتواجد الدولي المصري محمد صلاح في صفوف ليفربول الإنجليزي، في خط الهجوم، والتي يواصل تألقه في أقوى دوريات العالم المحلة.

يتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 15 هدف، والأكثر صناعة للأهداف أيضاً حتى الأن برصيد 9 فرص مؤكده.

لوكاكو يغيب عن اللقاء

واستبعد الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، البلجيكي رومارو لوكاكو مهاجم الفريق، من قائمة البلوز لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي.

وتنطلق صافرة بداية مباراة تشيلسي وليفربول في الساعة السادسة والنصف مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الـ 21 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء استبعاد روميرو لوكاكو من قائمة تشيلسي، أمام ليفربول بالدوري الإنجليزي بسبب ما جاء منه من تصريحات عن الرحيل من البلوز والعودة لإنتر ميلان الإيطالي.

ويحل ليفربول اليوم ضيفاً ثقيلاً على تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج، والتي يتواجد البلوز بالمرطز الثاني، ويليه الريد بالمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويغيب في الجانب المقابل في صفوف الريد العديد من الأسماء في التشكيل الأساسي، بسبب تعرضهم لفيروس كورونا، والتي يأتي على رأسهم الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز.

ترتيب جدول الدوري الإنجليزي

1-مان سيتي 53نقطة

2- تشيلسي 42 نقطة

3- ليفربول 41 نقطة.

4- أرسنال 35 نقطة

5-وست هام 34 نقطة

6-توتنهام 33 نقطة

7-مان يونايتد 31 نقطة

8-وولفرهامبون 25 نقطة

9- ليستر سيتي 25 نقطة

10- برايتون 24 نقطة