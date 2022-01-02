ثقافة الشيوخ تناقش استراتيجية الإعلام ٢٠٣٠«فيديو وصور»

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ناقشت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار، برئاسة الدكتور محمود مسلم، الاستراتيجية الاعلامية ٢٠٣٠ بحضور الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للاعلام، والذى حيث رحب الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة في بداية الاجتماع بالكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الاعلى للاعلام، مؤكدا اهمية اللقاء الذي يتناول مشكلات الاعلام التي تطرح نفسها من فترة لاخرى.

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