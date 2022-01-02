عاجل.. الأرصاد تنشر خريطة الأمطار الرعدية على القاهرة والدلتا (صور)

جدة - نرمين السيد - نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الأحد، صورة للسحب الرعدية الممطرة على مناطق من الدلتا والقاهرة الكبرى .





وكانت الهيئة، أعلنت فى وقت سابق، من اليوم استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية ومناطق من شمال الدلتا، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة. وأوضحت أن السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة، تظهر على مناطق متفرقة من الدلتا والقاهرة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

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