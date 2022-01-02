البحوث الإسلامية : فحص أكثر من ألف كتاب ومراجعة 295 مصحفا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، إنه فى إطار الدور المهم للمجمع فيما يتعلق بالمراجعة العلمية للإصدارات الدينية المكتوبة والمسموعة والمرئية سواء ما يتم إنتاجها داخل مصر أو الواردة من الخارج، فإن الإدارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة بالمجمع استقبلت الكثير من هذه الإصدارات لمراجعتها وفحصها وكتابة تقارير علمية بشأنها بما يضمن الحفاظ على عقول الناس من أى أفكار غير صحيحة يمكنها أن تنال من عقولهم.





وأضاف الأمين العام خلال تقرير الحصاد للعام 2021، والذى يكشف عن دور مهم حول تدقيق ومراجعة الإصدارات الدينية للوقوف على مدى موافقتها لصحيح الدين وخلوها من كل فكر منحرف يخالف سماحة الإسلام - أنه على مستوى لجنة مراجعة المصحف الشريف والتى تتبع هذه الإدارة، وتضم نخبة من المتخصصين فى القرآن الكريم وعلومه من أعضاء هيئة التدريس بكلية علوم القرآن الكريم بجامعة الأزهر ومعاهد القراءات، فإن اللجنة انتهت فى عام 2021 من مراجعة (295) مصحفا بروايات مختلفة، كما وافقت على (152) تصريحا بالتداول، بالإضافة إلى الموافقة على 11 خاتمة للقرآن الكريم مسجلة على أسطوانات، وعدد (88) لوحة بها آيات قرآنية.

وأوضح عياد أن الإدارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة تقوم بفحص ومراجعة الكتب والأعمال الدينية التى تحتاج إلى تصريح من الأزهر الشريف، سواء باللغة العربية أو باللغات الأجنبية، حيث تستعين الإدارة بأساتذة جامعة الأزهر الشريف، وقد انتهت خلال العام الماضى (2021) من فحص (995) كتابا باللغة العربية، إضافة إلى فحص (35) كتابا باللغات الأجنبية، وترجمة كتابين.

وأشار الأمين العام إلى أن الإدارة تقوم بإعطاء تصاريح للكتب والأعمال الدينية المتنوعة سواء للخروج أو الدخول، حيث تم إنجاز قوائم الصادر والوارد للمصنفات الدينية؛ وبناء عليه قدمت الإدارة تصريحات ل4956 رسالة واردة وصادرة بواقع (6961) كشفا، مشيرا إلى أن الإدارة كذلك مختصة بمراجعة الأعمال الفنية التى تحتوى على مواقف دينية سواء كانت مسلسلات تلفزيونية أو مسلسلات كارتونية؛ حيث تمت مراجعة (13) عملا دراميا متنوعا.