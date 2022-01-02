حالة الطقس فى الساعات المقبلة.. الأرصاد تعلن مناطق سقوط الأمطار بالمحافظات

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك" مساء اليوم، استمرار السحب الرعدية الممطرة على الإسكندرية يصاحبها سقوط أمطار متوسطة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على الدلتا والقاهرة الكبرى والدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.





وتوقع خبراء الأرصاد أن يشهد غدا الإثنين، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء. وحذرت الأرصاد من انتشار الشبورة المائية الكثيفة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط الرياح على السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وناشدت قائدى السيارات بتوخى الحذر أثناء القيادة حرصا على سلامتهم.

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