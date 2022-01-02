عاجل.. الإفتاء: الثلاثاء أول أيام شهر جمادى الأخرة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الدار، فى بيان لها، اليوم، أن الرؤية الشرعية للهلال بينت أن يوم الثلاثاء الموافق 4 يناير 2022، هو أول أيام شهر جمادى الآخرة. وتقدمت دار الإفتاء، بخالص التهنئة للشعب المصرى والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة.

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