الطقس السيئ يضرب محافظات الدلتا وأمطار غزيرة على القليوبية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - يذكر أن محافظ القليوبية وجه الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، باتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة نظرًا للظروف الجوية التى تمر بها البلاد على مدار اليومين القادمين، واحتمال سقوط أمطار غزيرة، وحالة من عدم الاستقرار فى الطقس.

ووجه المحافظ بعقد غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز، لمتابعة ومواجهة أى حوادث طارئة قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية، لافتًا إلى أنه كلف مديرى المديريات ورؤساء الوحدات المحلية وشركة المياه والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصةً على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية، كما وجه المحافظ، بتشكيل فرق للتدخل السريع تحسباً للأمطار والسيول المحتملة حتى نهاية موجة الطقس السيء، بالإضافة إلى مراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة أى ظرف طارئ.