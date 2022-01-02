محافظ بورسعيد يشيد بدور القضاء وجهود رجاله لتحقيق العدالة

جاء ذلك خلال استقبال محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، المستشار سامى عبدالرحيم، رئيس محكمة جنايات وأمن الدولة العليا ببورسعيد، والمستشار أحمد لطفى الديب رئيس محكمة الاستئناف، وذلك بديوان عام المحافظة.
من جانبه، أشاد المستشار سامى عبدالرحيم والمستشار أحمد لطفى الديب بمجهودات المحافظ خلال الفترة السابقة، والتى شهدت تطورا فى مختلف قطاعات التنمية بالمحافظة، متمنيين له وللمحافظة دوام النجاح والتقدم واستمرار تحقيق الإنجازات التى تجعل من بورسعيد دائما قاطرة للتنمية.
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