محافظ بورسعيد يشيد بدور القضاء وجهود رجاله لتحقيق العدالة

جدة - نرمين السيد - أشاد محافظ بورسعيد عادل الغضبان بدور القضاء المصرى ورجاله وجميع الأجهزة القضائية التى تعمل لخدمة الشعب، متوجها بالشكر الخاص للقضاة ومجهوداتهم الفعالة تجاه الوطن والمواطنين لتحقيق العدالة.





جاء ذلك خلال استقبال محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، المستشار سامى عبدالرحيم، رئيس محكمة جنايات وأمن الدولة العليا ببورسعيد، والمستشار أحمد لطفى الديب رئيس محكمة الاستئناف، وذلك بديوان عام المحافظة.

من جانبه، أشاد المستشار سامى عبدالرحيم والمستشار أحمد لطفى الديب بمجهودات المحافظ خلال الفترة السابقة، والتى شهدت تطورا فى مختلف قطاعات التنمية بالمحافظة، متمنيين له وللمحافظة دوام النجاح والتقدم واستمرار تحقيق الإنجازات التى تجعل من بورسعيد دائما قاطرة للتنمية.