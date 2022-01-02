الأرصاد: حالة الطقس غدا الاثنين معتدل نهارا بارد ليلا.. والصغرى بالقاهرة 10...

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غداً الاثنين، حيث من المتوقع أن يكون معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى، والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

بينما يكون الطقس مائل للحرارة أيضاً على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويكون شديد البرودة خلال فترة الليل على كافة الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .

وتتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى، قد تمتد إلى القاهرة ومدن القناة على فترات متقطعة.

وتسود شبورة مائية كثيفة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتنشط الرياح على السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وفيما يلي بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة.

درجات الحرارة

- القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجة.

- الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12 درجة.

- مطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة.

- سوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة.

- قنا العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة.

- أسوان العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.