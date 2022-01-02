وزيرالتعليم يعلن تطوير مناهج 3 صفوف دراسية| تعرف عليها

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة تحاول الإسراع في بناء المناهج، لافتًا إلى أنه خلال الأعوام الماضية جرى تغطية بناء المناهج من الصف الأول لرياض أطفال وحتى الصف الرابع الابتدائى.

وأضاف “شوقي”: نعمل الآن بالتوازى في إعداد مناهج الصف الخامس الابتدائى والصف الأول الإعدادي والأول الثانوي، وفي العام التالي يتم بناء منهج الصف السادس الابتدائى والصف الثانى الإعدادى والثانى الثانوى، ثم نبنى مناهج الصف الثالث الثانوى".

وأشار إلى أن هذه الخطة لكى تستمر نحتاج إلى التنسيق مع كليات التربية، فنحن نحتاج إلى معلمين لكافة هذه المراحل بالإضافة إلى تدريب المعلمين على هذه المناهج، كما نحتاج إلى إعداد معلمين بمواصفات تتناسب مع طبيعة المناهج الجديدة، وفى ضوء ذلك نفكر فى تغيير ثقافة الامتحانات، وعمل بنوك للأسئلة للمناهج الجديدة بجميع السنوات لتقييم المستوى، ومعرفة نواحي القوة والضعف لدى الطلاب.

والتقى الوزير، اليوم، بمجموعة من خبراء كليات التربية، بكلية التربية جامعة عين شمس؛ وذلك في إطار الشراكة بين الوزارة كليات التربية، ووضع خطة للتعاون المستقبلي.