محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام تشيلسي فى قمة الدوري الإنجليزي

أعلن بيب ليندرز مدرب فريق ليفربول المساعد للمدير الفنى الألماني يورجن كلوب، وتوماس توخيل مدرب تشيلسي التشكيل الأساسى الذى يخوض المواجهة النارية المقرر إقامتها في السادسة والنصف مساء اليوم، الأحد، على ملعب "ستامفورد بريدج"، في قمة منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

تشكيل ليفربول ضد تشيلسي

حراسة المرمى: كيفن كيليهير

خط الدفاع: كوناتى، فان دايك، ترينت الكسندر ارنولد، تسيمكاس

خط الوسط: فابينيو، هندرسون، ميلنر

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو مانى، ديوجو جوتا

تشكيل ليفربول

تشكيل ليفربول

تشكيل تشيلسي ضد ليفربول

حراسة المرمى: ميندي

خط الدفاع: روديجر - سيلفا - تشالوباه

خط الوسط: ألونسو - كانتي - كوفاسيتش - أزبيلكويتا

خط الهجوم: بوليسيتش – ماونت – هافيرتز

تشكيل تشيلسي

تشكيل تشيلسي

تشيلسي ضد ليفربول

يدخل ليفربول المباراة محتلا المركز الثالث برصيد 41 نقطة، بعدما تلقى هزيمة في الجولة الماضية أمام ليستر سيتي بهدف نظيف، ويسعى الريدز لتعويض الهزيمة بخطف ثلاث نقاط ثمينة من تشيلسي الوصيف الذي يقاتل نحو صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز حيث يحتل الوصافة برصيد 42 نقطة.

وتلقى ليفربول ضربة جديدة، بعد إعلانه إصابة مدربه الألمانى يورجن كلوب بفيروس كورونا، وبالتالي لن يحضر في مباراة اليوم أمام تشيلسي.

وقال ليفربول في بيان رسمي، سيغيب يورجن كلوب عن لقاء ليفربول مع تشيلسي وبالتالي سيقود مساعده الهولندى بيب ليندرز الفريق في "ستامفورد بريدج".

كما يعاني تياجو ألكانتارا من إصابة عضلية واصل الغياب عن التدريبات، بجانب البلجيكي ديفوك أوريجي الذي غاب عن المباريات الأربع الماضية، بجانب الياباني تاكومي مينامينو.

تشيلسي ضد ليفربول

يغرد الدولى المصري محمد صلاح، منفرداً بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 15 هدفا، وبفارق 5 أهداف عن دييجو جوتا زميله في ليفربول.

وتعد مباراة اليوم الأخيرة لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي قبل الانضمام إلى معسكر منتخب مصر استعدادا للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا 2021، والمقرر انطلاقها فى الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير من عام 2022.

وشارك محمد صلاح أمام تشيلسي في 16 مباراة، ونجح في هز شباك البلوز بـ6 أهداف آخرهم في لقاء الدور الأول من ركلة جزاء.

وسجل محمد صلاح 6 أهداف بواقع 3 مع بازل و3 مع ليفربول، كما صنع هدفين آخرين.

وانتهت آخر مباراة جمعت الفريقين فى الجولة الثالثة في الدور الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.