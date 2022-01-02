/669877/الزيادة-السكانية-علي-طاولة-صحة-الشيوخ-رئيس-اللجنة-تلتهم-التنمية-ووزير-الأوقاف-ثانى-تحدى-للحكومة-بعد-الإرهاب-فى-مصر

استكملت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد جزر مع هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الإجتماعي، في اجتماعها اليوم الأحد مناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن الزيادة السكانية في مصر والحلول والمقترحات التى تدور حولها.

وذلك بحضور الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف ، ورئيس المجلس الأعلي للشئون الإسلامية.

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وفي هذا الصدد، رحب النائب الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ بوزير الأوقاف، مشيرا إلي أنه عندما تم مناقشة قضية الزيادة السكانية وجدنا أن الرأي الديني له تأثير كبير فى هذه القضية.

محمد جزر: الزيادة السكانية هي المشكلة الرئيسية في تعطيل التنمية

وأضاف : هناك نواب اتهموا وزارة الأوقاف تجاه هذه المشكلة، مؤكدا أن مشكلة الزيادة السكانية هي الأزمة الراهنة فى تعطيل التنمية.

وأوضح أنهم كلجنة الصحة بمجلس الشيوخ يريدون أن يعرفوا من الدكتور محمد مختار جمعة رؤية الوزارة الفترة المقبلة وكيف سيكون لها دور فاعل في هذه القضية وتوعية الشعب،مضيفا :” السكانية هي المشكلة الرئيسية في تعطيل عجله التنمية ، والرئيس السيسي وضعها على رأس اهتمامات الدوله ونريد سماع رؤية وزارة الاوقاف وعمل وعي لدي الشعب المصري بالقضية".

محمد مختار جمعة: الزيادة السكانية تلتهم التنمية

ومن جانبه، قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف،أنه من المهم طرح ما قمنا به وما سنقوم به فى قضية الزيادة السكانية، مشيرا رغم أهمية الناحية الدينية إلا أن الزيادة السكانية مرتبطة بالنواحي الاجتماعية والاقتصادية وغيرها.

وتابع خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ : ثاني أكبر تحدي يوجه الدولة المصرية الزيادة السكانية بعد مكافحة الإرهاب، وبسبب الزيادة السكانية نحتاج 2000 مدرسة كل عام بسبب الزيادة السكانية، ونحتاج إلي جامعة والي مستشفيات" موضحا أن قضية الزيادة السكانية تلتهم التنمية"

وأضاف وزير الأوقاف، أن قضية الزيادة السكانية في غاية الخطورة، حيث نحتاج لتكاليف كبيرة سواء في التعليم أو الصحة، مؤكدا أن التثقيف الطبي غير موجود مما أدي إلي تخوف المواطنين من وسائل تنظيم الأسرة .

وتابع أن التخوفات كبيرة لدي المواطنين، ولابد من وجود قوافل طبية، والمرشدات طبية، لافتا أن الواعظات فقط لن يتمكنوا من اقناع المواطنات، ولكننا نحتاج لحملة طبية ودينية معا، للرد على تخوف الناس، مؤكدا أن الخوف في الريف كبير جدا، ولابد أن يكون هناك واعظة وطبيبة.

وأشار إلي أن إزالة العشوائيات تساعد علي مواجهة الزيادة السكانية " موضحا أنه زار حي الاسمرات ووجدت أن ثقافة الاطفال والأسر تغيرت واصبحوا يحصلون على مراكز متقدمة في البطولات.

وأوضح :" انا ابن قرية واعرف جيدا كيف يفكر الناس في الريف" مشيرا إلي أن هناك تخوفات فى القري من النواحي الدينية والصحية.

وتابع :" هناك سيدات تخشي من أخذ الحبوب خوفا من إصابتها بالسرطان" موضحا أن الثقافة السائدة تواجه ما يقوم الأئمة.

وأكد أنه لابد أن تناقش الأعمال الفنية والدرامية قضية الزيادة السكانية وغيرها من الأمور الجادة، مشددا علي أنه لابد للمواطن أن يتعاون مع الحكومة في حل هذه المشكلة.

وأضاف جمعة، أنه من ناحية البعد الديني، فإنه لا يوجد عالم من العلماء المعتبرين حرم تنظيم النسل، مضيفا: الأزهر ودار الإفتاء لم يحرموا مسألة تنظيم النسل.

وأردف وزير الأوقاف: قضية التطوير والتجديد والتطوير والتحديث عملية ديناميكية لا يمكن التوقف، مشيرا إلي أن هناك من يتربصون من الداخل والخارج وإذا كان هناك كلمة لها 99 وجه خير ووجها واحدا شر ياخذون بالتأويل الشر.

وأكد خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لمناقشة أزمة الزيادة السكانية ، إن العلم الذي يقصدوه القرآن ليس القرآن والسنة فقط بل مطلق العلم.

وتابع : المقصود بقول الله فأسالوا أهل الذكر أي أهل الاختصاص.

وأشار إلي أن وزارة الأوقاف تتبع الراي العلمي، مضيفا : نحن لا نعرف الطب ولكننا ناخذ راي الأطباء وجميع القضايا المستجدة ناخذ برأي العلم.

وتابع : كل ما يضر بمصلحة الإنسان قد يدخل فى دائرة المكروه أو المحرم وليس من الضرورة كل شيء محرم.

وأكد أن وزارة الأوقاف اخذت راي وزارة الصحة في كل ما هو متعلق برأي وزارة الصحة سواء غلق دور العباد أو وقف صلاة الجمعة.