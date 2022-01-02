/669871/مختار-جمعة-قضية-التطوير-والتجديد-والتطوير-والتحديث-عملية-ديناميكية

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن قضية التطوير والتجديد والتطوير والتحديث عملية ديناميكية لا يمكن التوقف، مشيرا إلي أن هناك من يتربصون من الداخل والخارج وإذا كان هناك كلمة لها 99 وجه خير ووجها واحدا شر يأخذون بالتأويل الشر.

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وأكد خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لمناقشة أزمة الزيادة السكانية، إن العلم الذي يقصدوه القرآن ليس القرآن والسنة فقط بل مطلق العلم.

وتابع : المقصود بقول الله فأسالوا أهل الذكر أي أهل الاختصاص.

وأشار إلي أن وزارة الأوقاف تتبع الرأي العلمي، مضيفا : نحن لا نعرف الطب ولكننا نأخذ رأي الأطباء وجميع القضايا المستجدة نأخذ برأي العلم.

وتابع : كل ما يضر بمصلحة الإنسان قد يدخل فى دائرة المكروه أو المحرم وليس من الضرورة كل شيء محرم.

وأكد أن وزارة الأوقاف أخذت رأي وزارة الصحة في كل ما هو متعلق برأي وزارة الصحة سواء غلق دور العباد أو وقف صلاة الجمعة.

صحة الشيوخ تستكمل مناقشة قضة الزيادة السكانية

واستكملت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد جزر مع هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الإجتماعي ، في اجتماعها اليوم الأحد مناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن الزيادة السكانية في مصر والحلول والمقترحات التى تدور حولها.

وذلك بحضور الدكتور مختار جمعة ، وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلي للشئون الإسلاميةويأتي ذلك فى إطارا سلسله من الإجتماعات تعقدتها اللجنة المشتركة من لجنتي الصحة والسكان ، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الإجتماعي ،ويرأس اللجنة المشتركة الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة، لمناقشة قضية الزيادة السكانية.

وبدوره رحب النائب الدكتور محمد جزر رئيس لجنه الصحة والسكان بمجلس الشيوخ بوزير الأوقاف، مشيرا إلي أنه عندما تم مناقشة قضية الزيادة السكانية وجدنا أن الرأي الديني له تأثير كبير فى هذه القضية.

وأضاف : هناك نواب اتهموا وزارة الأوقاف تجاه هذه المشكلة، مؤكدا أن مشكلة الزيادة السكانية هي الأزمة الراهنة فى تعطيل التنمية.

أوضح أنهم كلجنة الصحة بمجلس الشيوخ يريدون أن يعرفوا من الدكتور محمد مختار جمعة رؤية الوزارة الفترة المقبلة وكيف سيكون لها دور فاعل في هذه القضية وتوعية الشعب"، مضيفا : السكانيه هي المشكله الرئيسية في تعطيل عجله التنمية، والرئيس السيسي وضعها على رأس اهتمامات الدوله ونريد سماع رؤية وزارة الاوقاف وعمل وعي لدي الشعب المصري بالقضية" .