/669867/أبرز-غيابات-ليفربول-أمام-تشيلسي-بالدوري-الإنجليزي

يغيب ثلاث ليفربول اليوم امام تشيلسي، من التشكيل الأساسي للريدز، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الحادية والعشريمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويغيب الثنائي البرازيلي أليسون بيكر في حراسة المرمى، وفي خط الهجوم يغيب فيرمينيو، والكاميروني جويل ماتيب في خط الدفاع، بعد تعرض الثلاثي للإصابة بفيروس كورونا.

كما يغيب الرأس المدبر للفريق في تحركات الفريق، بتوجهاته من خارج الملعب الألماني يورجن كلوب ويأتي غياب اليوم بتعرضة للإصابة بفيروس كورونا.

يتواجد الدولي المصري محمد صلاح في صفوف ليفربول الإنجليزي، في خط الهجوم، والتي يواصل تألقه في أقوى دوريات العالم المحلة.

يتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 15 هدف، والأكثر صناعة للأهداف أيضاً حتى الأن برصيد 9 فرص مؤكده.

تشكيل ليفربول أمام تشيلسي:

حراسة المرمى: كيليهير.

الدفاع: تسيميكاس، كوناتي، فان دايك، أرنولد.

وسط الملعب: هندرسون، فابيينو، ميلنر.

الهجوم: محمد صلاح، ماني، جوتا.

غيابات تشيلسي

واستبعد الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، البلجيكي رومارو لوكاكو مهاجم الفريق، من قائمة البلوز لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي.

وتنطلق صافرة بداية مباراة تشيلسي وليفربول في الساعة السادسة والنصف مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الـ 21 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

سبب غياب لوكاكو

وجاء استبعاد روميرو لوكاكو من قائمة تشيلسي، أمام ليفربول بالدوري الإنجليزي بسبب ما جاء منه من تصريحات عن الرحيل من البلوز والعودة لإنتر ميلان الإيطالي.

ويحل ليفربول اليوم ضيفاً ثقيلاً على تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج، والتي يتواجد البلوز بالمرطز الثاني، ويليه الريد بالمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويغيب في الجانب المقابل في صفوف الريد العديد من الأسماء في التشكيل الأساسي، بسبب تعرضهم لفيروس كورونا، والتي يأتي على رأسهم الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز.