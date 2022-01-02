«نبأ مؤلم»..هكذا استقبل نجوم الفن قرار إعتزال داود عبد السيد

/669875/نبأ-مؤلمهكذا-استقبل-نجوم-الفن-قرار-إعتزال-داود-عبد-السيد

وقع نبأ اعتزال المخرج داود عبد السيد، كالصاعقة علىوقع نبأ اعتزال المخرج داود عبد السيد، كالصاعقة على قلوب محبيه، خاصة كبار النجوم في الوسط الفني، والذي أكد أن إعتزاله جاء بسبب جمهور السينما والدراما.

دوت الخليج يرصد كيف استقبل نجوم الفن نبأ إعتزال المخرج داود عبد السيد

كتبت المخرج أمير رمسيس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، معلقا على قرار إعتزال داود عبد السيد: «مؤلم قرار استاذ داود بالاعتزال .. فقدنا شئ من طعم السينما كما احببناها».

بعد اعتزال داود عبد السيد هالة خليل تطالب بإنقاذ السينما

وطالبت هالة خليل بضرورة السعي لإنقاذ السينما، مشيرة إلى أن إعتزال المخرج الكبير يعتبر النهاية لها، فكتبت عبر فيسبوك: «الاستاذ يقرر الاعتزال لانه غير راض عن الاحوال إعتزال المخرج داوود عبد السيد، إنقذو السينما».

محمد العدل لداود عبد السيد: «لك كل الحق»

وأيد محمد العدل قرارا دود عبد السيد بشأن اعتزاله موجها رسالة له، قال فيها: «استاذ داود عبد السيد، افخر بأنى عاشرتك وصادقتك واستمتعت بأفكارك، رغم حزنى الشديد على قرارك لكن لك كل الحق، قرارك قرار سليم جدا ويتفق مع المعطيات الموجودة،خالص تحياتى وحبى وامتنانى لشخصك الكريم».

سبب اعتزال داود السيد الإخراج

وكان أوضح داود عبد السبد خلال لقائه ببرنامج «في المساء» الذي يقدمه الإعلامية قصواء سبب اعتزاله، فقال: " أنا خلاص اعتزلت، ومقدرش أتعامل مع الجمهور الموجود حاليًا، هذا تيار آخر، وأنا أفضل دائما إن تمويل الفيلم يأتي من تذكرة السينما".

وتابع: "الجمهور السابق كان جمهور طبقة وسطى بشرائح، وكان عنده هموم واهتمامات، والسينما التي كانت تقدم كانت تخاطب هذه الاهتمامات".

وأضاف داود عبد السيد: "جمهور اليوم يدفع أكتر من 70 و100 جنيه ويمتلك سيارة، وليس لديه اهتمامات، ويبحث عن التسلية، والسينما تقدم له هذه التسلية، إنما الجمهور القديم ميقدرش يروح السينما إلا في الأعياد مثلا، أنا شخصيًا في كذا سينما في القاهرة عمري ما روحتها وتكلفتها كبيرة جدًا".

ووقع اختيار المخرج الكبير داوود عبد السيد على برنامج «في المساء مع قصواء»، للظهور من جديد رغم رفضه الظهور في العديد من البرامج وإجراء أي حوار خلال الفترات السابقة.

وحرص داود عبد السيد على توجيه الشكر للبرنامج ومقدمته الإعلامية قصواء الخلالي على الجهد المبذول منها لتقديم محتوى ذو مغزى للمشاهدين.