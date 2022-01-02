الأهلي يلمح للتعاقد مع بن شرقي

خرج أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي بتلميحات، حول التعاقد مع أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك الذي سينتهي تعاقده بنهاية الموسم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال أمير توفيق "هناك لاعب مميز ضمن احتياجتنا نسعى للتعاقد معه، عقده انتهى بنهاية الموسم الحالي مع ناديه، فيحق لنا التعاقد معه وهي المدة القانونية لبدأ التفاوض والتعاقد مع أي لاعب قبل نهاية عقده بستة أشهر".

وذلك يعد تلميح للتعاقد مع النجم المغربي، خاصة أنه لم يجدد تعاقده مع الزمالك حتى الأن، وخرجت بعض الأنباء تفيد بتفاوض الأهلي مع بن شرقي مؤخراً.

كيروش عن قائمة المنتخب

وتابع: "اخترنا قائمة كأس الأمم بناء على المنافسة نفسها، درسنا الفرق التي سنواجهها وبالتالي حددنا العناصر المناسبة، سنلعب أمام منتخبات لديها قوة بدنية كبيرة، وسنلعب أمام منتخب لديه 24 من 25 لاعبًا محترف في أوروبا؛ لذلك اخترنا الـ25 لاعبًا المناسبًا للفريق".

وأردف: "نسعى لاختيار لاعبين يكونون فريقا منسجما وقويا، فريق لديه عقلية قوية، ومن أجل ذلك نحتاج لأن نتخذ قرارات، وفي مصر هناك آلاف اللاعبين، وخرجنا منهم بـ25 لاعبا، أكثر من لاعب كنت أتمنى أن يكونوا موجودين في الفريق، كمروان حمدي وأحمد رفعت وأحمد ياسين".

محترفي الفراعنة

وأوضح: "كنت أتمنى أن يتواجدوا في قائمة الـ25 لاعبًا، وغيرهم أيضًا، وتواجد محمد صلاح ومرموش وتريزيجيه في الفريق، لأني واثق في اللاعبين الذين اخترتهم، ليس الثلاثي فقط بل كل اللاعبين المختارين، أنا واثق في فريقي وعقليته".

وأضاف: "بطولة كأس الأمم قوية وصعبة، نحتاج للاعبين جاهزين، وأتمنى أن تكون اختياراتنا صحيحة، دفاعيًا وهجوميًا".

اختيارات كيروش للقائمة

واستطرد: "عندما جئت لمصر، لم يكن هناك لاعبين لديهم رصيد لدي، كنا أمام قائمة فارغة من الأسماء، وبدأت أن أكون معلوماتي واخترت في النهاية 25 لاعبا".

واختتم: "اللاعب يتحدث في الملعب، وواثق أن الـ25 لاعبًا ستكون إجاباتهم صحيحة داخل الملعب، وهناك لاعبون جاهزين خارج القائمة على استعداد أن نطلبهم في أي وقت، لإنهم جاهزين للانضمام لمنتخب مصر، ومسؤوليتي هي اختيار اللاعبين، وأنا أثق في اختياراتي، وأثق إنهم سيعطوا لي فريق قوي".