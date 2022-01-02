قرار عاجل من محافظة القليوبية حول الدراسة غدا

جدة - نرمين السيد - وكتب الحساب الرسمى للمحافظة: "غدا انتظام الدراسة بمدارس المحافظة نظرا لوجود امتحانات عملى".

يأتى ذلك بعد تحسن الأحوال الجوية، عقب موجة عدم الاستقرار التى ضربت المحافظة خلال الأيام الماضية.

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