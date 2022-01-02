مدبولى يترأس اجتماع اللجنة العليا للتحضير لاستضافة مؤتمر تغير المناخ(فيديو)

جدة - نرمين السيد - ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الثانى للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP 27".





وحضر الاجتماع فعليًا وعبر تقنية "الفيديو كونفرانس": الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدنى، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وممثلو وزارة الخارجية والجهات المعنية.

وفى بداية الاجتماع، استعرض رئيس الوزراء ما تم التوافق عليه خلال الاجتماع الأول للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مؤتمر الأطراف "COP 27"، مشيراً إلى الأهمية التى توليها الدولة المصرية لملف التغيرات المناخية وحماية البيئة، ومجدداً أهمية خروج هذا المؤتمر بالصورة التى تعكس للعالم جهود مصر فى دعم قضايا تغير المناخ، ودورها مع المجتمع الدولى فى مواجهة التحديات المرتبطة بظاهرة التغير المناخى.

من جانبها، استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، التصور المعدل للهيكل التنظيمى للمؤتمر، وفقًا لتوصيات الاجتماع السابق، ومهام الهيكل التنظيمى، ومستجدات سير الأعمال المتعلقة بلجان المؤتمر، والاستعدادات الخاصة باستقبال أعضاء وفد اللجنة التنظيمية للاتفاقية خلال الشهر الجارى، فى إطار الاعداد للاستضافة المصرية لأعمال المؤتمر.

من جانبهم، استعرض الوزراء المعنيون الجهود المتعلقة بالاستعداد لاستضافة المؤتمر، كلٌ فى نطاق عمل وزارته، ومنها رفع كفاءة الفنادق وضمان جاهزيتها لاستقبال المشاركين فى المؤتمر، ودعم خطة التحول للطاقة المتجددة بما فى ذلك توفير وسائل مواصلات صديقة للبيئة، والتوسع فى توفير محطات لتزويد المركبات بالغاز الطبيعى، وأماكن لشحن السيارات الكهربائية، والترويج لمشروعات التحول الأخضر التى تتبناها الحكومة، وغيرها من الجهود.

من جانبه، وجه رئيس الوزراء بأهمية الانتهاء من مشروع الهوية البصرية بمدينة شرم الشيخ، والتوسع فى توفير مركبات كهربائية للتنقل داخل المدينة، فضلاً عن سرعة الانتهاء من تحديث خطة المساهمات الوطنية، والنسخة النهائية من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، كما وجه مدبولى بعقد اجتماع اللجنة العليا كل أسبوعين، لضمان المتابعة المستمرة للترتيبات اللازمة لعقد المؤتمر، والإعداد الجيد له.