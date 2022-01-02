الطقس السيئ| إغلاق بعض الطرق فى البحر الأحمر وجنوب سيناء

جدة - نرمين السيد - وذكرت الهيئة العامة للطرق والكبارى - فى بيان صحفى اليوم الأحد- أنه نظراً لهطول الأمطار الشديدة وسوء الأحوال الجوية، وبعد التنسيق مع الإدارة العامة للمرور، تم غلق عدد من الطرق الرئيسية بمحافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء كإجراء احترازى حفاظا على سلامة المواطنين، وهى طرق: (غارب/الزعفرانة، وغارب/الشيخ فضل، وادى فيران سانت كاترين).
وأشار البيان إلى قيام هيئة الطرق والكبارى بالدفع بفرق الطوارئ وكافة المعدات اللازمة، لمواجهة الأمطار على جميع الطرق لمواجهة أى تضرر لها من جراء سقوط الأمطار والسيول.
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