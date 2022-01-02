غلق عدد من الطرق الرئيسية في البحر الأحمر وجنوب سيناء لسوء...

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكبارى، أنه نظراً لهطول الأمطار الشديدة وسوء الأحوال الجوية وبعد التنسيق مع الإدارة العامة للمرور تم غلق عدد من الطرق الرئيسية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء كإجراء احترازي حفاظاً على سلامة المواطنين وهي طرق(غارب/الزعفرانة، وغارب/الشيخ فضل، وادي فيران سانت كاترين).
وأشار البيان إلى قيام هيئة الطرق والكباري بالدفع بفرق الطوارئ وكافة المعدات اللازمة لمواجهة الامطار على جميع الطرق لمواجهة أي تضرر لها من جراء سقوط الامطار والسيول.
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