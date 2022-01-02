وزير النقل يكشف للركاب أسباب تأخير القطارات

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة في محطة مصر للسكك الحديدية بالقاهرة، وتفقد الساحة الخارجية وأرصفة الوجهين القبلي والبحري بالمحطة والتقى عدد من الركاب.

ودار حوار بين الوزير والركاب حول تأخيرات القطارات التي نتجت عن سوء الأحوال الجوية.

وأوضح الوزير أنها نتجت بسبب ظروف خارجة عن الإرادة وأن هيئة السكك الحديدية نظرًا لهذه الظروف قامت بتخفيض سرعات القطارات حفاظًا على أمان وسلامة المواطنين مؤكدًا أنه أصدر تعليماته لجميع قيادات السكك الحديدية بالانتشار في كل الخطوط وإتخاذ كافة الإجراءات التي تساهم في تسهيل تنقل المواطنين وقيام عمال شركة عربات النوم والخدمات الفندقية والسياحية بزيادة الانتشار في القطارات لتلبية احتياجات المواطنين من المأكولات والمشروبات

كما شهد وزير النقل بدء التشغيل التجريبي لبوابات الدخول والخروج الخاصة بالتذاكر حيث تم التشغيل التجريبي في محطة القاهرة ومحطة الجيزة على ان يتم التشغيل التجريبي لمحطات مصر وسيدي جابر بالإسكندرية ودمنهور تباعًا كمرحلة أولى يستتبعها المحطات الرئيسية الأخرى وفقًا للخطة الموضوعة مؤكدًا انها إحدى الخطوات الهامة لحوكمة دخول الركاب الى المحطة وعدم السماح بدخول اي راكب بدون تذكرة حفاظًا على الموارد المالية للهيئة والتي تستغل في تقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب مع زيادة أكشاك التذاكر في المحطات التي تتسم بكثافة ركاب عالية وكذلك الاستغلال الأمثل لكافة أصول السكك الحديدية

وأشار الى ضرورة أن يتسابق كل العاملين بالسكة الحديد لخدمة الراكب وان يكون التعامل مع الركاب في كافة المواقف وفقا للقانون

وبعد ذلك عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل اجتماعين متتاليين الأول مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية وبحضور مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات

وأكد الوزير على استمرار التنسيق بين الجانبين في الحفاظ على مهمات السكة الحديد من السرقات مع تثمين تغليظ العقوبات الخاصة بهذه الجرائم وكذلك التأكيد على التصدي لظاهرة الباعة الجائلين وتوفير كافة احتياجات الراكب من خلال الاكشاك الموجودة بأرصفة المحطات ومن خلال بوفيهات القطارات المختلفة.

وشدد الوزير على ضرورة التصدي لظاهرة قذف القطارات بالحجارة واقتحام بعض السيارات للمزلقانات وهي مغلقة وكذلك السلوكيات السلبية الأخرى مثل التدخين وعدم ارتداء الكمامة في المحطات والقطارات وذلك حفاظًا على سلامة الركاب وكذلك استمرار التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات في تأمين ورش السكة الحديد والغلق الفوري لكل الفتحات الموجودة بالأسوار الحالية للسكك الحديدية وإقامة أسوار على جانبي السكة، في كل الأماكن التي بها تجمعات سكنية، حفاظًا على سلامة المواطنين

وفي الاجتماع الثاني الذي عقده وزير النقل مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية ورؤساء الشركات التابعة للهيئة أكد الوزير على استمرار بذل كافة الجهود على مدار الساعة لخدمة الركاب مع تقديم كافة التسهيلات للركاب والطلبة لعمل الاشتراكات وكذلك استمرار تطبيق تخفيضات التذاكر الخاصة بكبار السن وتقديم كافة التسهيلات والخدمات لهم في تنقلاتهم عبر خطوط السكك الحديدية المختلفة وكذلك المحافظة على نظافة القطارات والمحطات وسرعة انهاء مشروعات الإشارات لزيادة معدلات السلامة والأمان على الخطوط والقيام بأعمال كافة أنواع الصيانة لكافة الجرارت والعربات بشكل دوري ومستمر للحفاظ على اسطول الوحدات المتحركة وسرعة الانتهاء من تطوير كافة المحطات المدرجة بمبادرة حياة كريمة وسرعة انهاء كافة الإجراءات الخاصة بمشروعات الخطوط الجديدة وازدواج الخطوط المفردة