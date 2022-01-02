انت الان تتابع تفاصيل خبر مفاجآت وهدايا أحدث عروض كارفور علي الأجهزة الكهربائية من 3 وحتي 16 يناير 2022 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تعتبر عروض كارفور علي الأجهزة الكهربائية من أكثر العروض التي يتابعها المصريين لشراء احتياجات المنزل من أجهزة كهربائية لذلك نقدم لكم اليوم متابعينا الأعزاء أحدث عروض كارفور والتي تستمر من يوم 2 يناير وحتي 16 يناير 2022 أو حتي نفاذ الكمية في فروع كارفور وتعتبر سلسلة هايبر ماركت كارفور من أكثر سلاسل البيع بالتجزئة انتشارا في مصر وتتميز بوجود مجموعة كبيرة من العروض يوميا لذلك فهي الاختيار الأول للمستهلك المصري نظرا لتوفر جميع السلع التي من الممكن أن يحتاج إليها المنزل في مكان واحد وبأرخص الأسعار وسوف نستعرض معكم متابعينا خلال هذا المقال أهم المنتجات التي تشملها عروض كارفور للاستمتاع بأقوي الخصومات والتخفيضات.

عروض كارفور علي منتجات الشاشات

تقدم سلسلة كارفور مجموعة من أقوي العروض علي أجهزة الشاشات بنختلف أنواعها وأحجامها وتتميز منتجات كارفور بالجودة العالية والأسعار التي تناسب كل بيت اشتري الآن بأسعار لن تجد لها مثيل في أي مكان آخر واستمتع بالخصومات والتخفيضات علي جميع المنتجات ومن أهم الأجهزة التي يشملها العرض:

شاشة تورنيدو 32 بوصة بسعر 2399 جنية بخصم 25 % شاشة توشيبا 32 بوصة سمارت بسعر 2799 جنية بخصم 22 % شاشة ال جي 43 بوصة سمارت + اشتراك 4 شهور watch it بسعر 6099 جنية بخصم 12 % شاشة توشيبا 43 بوصة سمارت بسعر 4599 جنية بخصم 19 % شاشة سامسونج 50 بوصة سمارت بسعر 6999 جنية بخصم 20 % شاشة سامسونج 75 بوصة سمارت بسعر 18499 جنية بخصم 15 %

عروض كارفور اليوم علي الثلاجات

استمتع بأجود أنواع الثلاجات واشتري الآن من عروض كارفور علي الأجهزة الكهربائية بأفضل الأسعار حيث يمكنهم الآن متابعينا الأعزاء شراء مجموعة من أرقي وأفضل الثلاجات من خلال فروع كارفور المنتشرة في كافة انحاء جمهورية مصر العربية واليكم متابعينا أهم عروض كارفور اليوم.

ثلاجة سامسونج سعة 344 لتر بسعر 9499 جنية بخصم 16% ثلاجة تورنيدو سعة 496 لتر بسعر 9999 جنية بخصم 13% ثلاجة ال جي سعة 395 لتر بسعر 12490 جنية بخصم 16% + شاشة ال جي 32 بوصة هدية

عروض كارفور اليوم علي الغسالات

تعرف الآن علي أحدث عروض كارفور اليوم علي الغسالات المتنوعة حيث تعتبر أجهزة الغسالات من أكثر المنتجات التي لا يمكن الاستغناء عنها لأي منزل لذلك تقدم لكم سلسلة هايبر ماركت كارفور مجموعة من أقوي الخصومات علي جميع أجهزة الغسالات استغل خصومات وتخفيضات كارفور اليوم واشتري جميع ما تحتاج إليه من منتجات للمنزل بأفضل جودة وبأرخص الأسعار واليكم متابعينا أهم المنتجات داخل عرض اليوم:

غسالة سامسونج حمولة 8 كيلو جرام بسعر 6888 جنية بخصم 20% غسالة وايت بوينت حمولة 7 كيلو جرام بسعر 5999 جنية بخصم 25% غسالة اريستون حمولة 9 كيلو جرام بسعر 7999 جنية بخصم 19% غسالة زانوسي حمولة 10 كيلو جرام بسعر 9749 جنية بخصم 20%

عروض كارفور اليوم علي الهواتف والكمبيوتر واللاب توب

إليكم متابعينا الأعزاء أحدث عروض كارفور اليوم علي منتجات الهواتف والكمبيوتر واللاب توب وملحقاتها حيث تقدم سلسلة كارفور مجموعة من العروض المتميزة التي تهم كل بيت حيث تعتبر المنتجات التكنولوجية من المنتجات الضرورية لكل بيت والتي تستهلك جزء كبير من ميزانية المنزل لذلك نقدم لكم متابعينا عروض كارفور اليوم لتتمكن من شراء الأجهزة الكهربائية في منزلك بأرخص الأسعار واليكم متابعينا أهم المنتجات داخل العروض:

هاتف سامسونج A22 بسعر 3099 جنية بخصم 17 % موبايل انفنكيس هوت 10 بسعر 2999 جنية بخصم 8% هاتف سامسونج A72 بسعر 7299 جنية بخصم 16% لاب توب لونوفو IP3 بسعر 5299 جنية بخصم 8% لاب توب لونوفو IP5 بسعر 10999 جنية

عروض كارفور اليوم علي البوتاجازات والمكانس الكهربائية والأجهزة المنزلية

تتميز عروض كارفور بالتميز الشديد في المنتجات من حيث الجودة والأسعار ومن أكثر ما يميز عروض كارفور اليوم وجود مجموعة متميزة من منتجات الأجهزة المنزلية التي يحتاج لها كل بيت بجودة متميزة وأسعار لا تقارن مع مثيلاتها في المحلات المختلفة أستمتع بأقوي العروض مع كارفور ومن أهم المنتجات داخل عروض اليوم:

عروض كارفور علي أجهزة البوتاجازات والأفران وأجهزة الميكروويف عروض كارفور علي الخلاطات والكبة ومحضر الطعام ومفرمة اللحم والعجان عروض كارفور علي ماكينات حلاقة الشعر و مجفف الشعر وماكينات إزالة الشعر عروض علي المكانس الكهربائية

أنظمة التقسيط علي عروض كارفور علي الأجهزة الكهربائية

توفر كارفور مصر مجموعة من أنظمة التقسيط المتميزة علي جميع منتجاتها عبر شراكتها مع مجموعة من أقوي البنوك المصرية والعالمية والتي تقدم خدماتها داخل جمهورية مصر العربية يمكنكم الآن متابعينا الشراء عبر عروض كارفور المتوفرة خلال هذا الشهر والتقسيط وبدون فوائد عبر واحد من الأنظمة التالية للدفع وهي:

بنك مصر قسط بسعر الكاش حتي 36 شهر بدون فوائد بنك CIB قسط بسعر الكاش حتي 6 شهور بدون فوائد بنك الإمارات دبي الوطني قسط بسعر الكاش حتي 12 شهر بدون فوائد بنك الإسكندرية قسط بسعر الكاش حتي 18 شهر بدون فوائد بنك QNB الأهلي قسط بسعر الكاش حتي 12 شهر بدون فوائد

للاستفسار عن أقرب الفروع لك وعن أنظمة التقسيط يمكنكم متابعينا الإتصال علي الخط الساخن لكارفور مصر وهو 16061

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