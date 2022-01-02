/669841/جامعه-سوهاج-تشارك-في-الإستراتيجية-الوطنية-لمكافحة-الفساد-بمعهد-إعداد-القادة-بحلوان

شاركت جامعة سوهاج بوفد من أعضاء هيئة التدريس، في فعاليات دورة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك بمعهد إعداد القادة بحلوان، والتي إستمرت لمدة ٥ أيام بمشاركة العديد من الوفود بالجامعات المصرية والمعاهد العليا، ونخبة من القيادات السياسية والأمنية، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، وقال أن البرنامج التدريبي للدورة يعزز أهمية الخطة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأضاف عبدالخالق، أن التدريب تضمن التعريف بإعداد الخطة الإستراتيجية القومية والوطنية لمكافحة الفساد، وذلك من خلال إلقاء محاضرات عن الحوكمة ومكافحة الفساد، والأمن القومى المصرى، العلوم الإدارية، وأيضاً تقنيات المعلومات، وسياسات التحول الرقمي بمؤسسات التعليم العالى.

وأوضح الدكتور عبدالناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن التدريب تضمن أيضاً العديد من المحاور وأهمها، الدور التى تقوم به هيئة الرقابة الإدارية، وذلك لترسيخ ثقافة العمل النزيه والتعريف بالسلوكيات الخاطئة والغير آمنة والفاسدة.

والجدير بالذكر أنه شارك بالتدريب وفد من الجامعة ضم كلا من الدكتور عبده كمال الأستاذ بكلية العلوم، والدكتور محمود بخيت المدرس بكلية التجارة، والدكتور أحمد خالد المدرس بكلية الهندسة، والدكتورة رهام فاروق المدرس بكلية الآداب، والدكتورة نرمين عوض المدرس بكلية الآثار .

العثور على جثة بجوار شريطط السكة الحديد

على جانب أخر عثر الاهالي بدائرة جرجا على جثة سيدة في العقد الثالث من العمر ملقاة بجوار شريط السكة الحديد، جنوب المحافظة وتم نقل الجثة الى مستشفى جرجا العام.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش – مساعد وزير الداخلية - مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز جرجا يفيد بالعثور على جثة سيدة في عقدها الثالث من العمر.

أنتقل على الفور رئيس مباحث المركز والفريق المعاون له وتبين العثور على جثة لسيدة تُدعى "ا. م" 31 عام، تقيم ناحية منطقة السوق، دائرة مركز جرجا، ملقاة بجوار شريط السكة الحديد، بمنطقة الشيخ حسين بدائرة المركز.

وعلى الفور تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جرجا العام، وبفحصها بمعرفة مفتش الصحة، تبين وجود أثار كدمات متفرقة بالوجه والجسم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتمت إحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة، التي كلفت بسرعة تكثيف التحريات في الواقعة.