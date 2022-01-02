/669890/جهود-مكثفة-لرفع-تراكمات-مياه-الامطار-والقمامة-من-شوارع-أحياء-بورسعيد

تواصل أحياء محافظة بورسعيد ومدينة بورفؤاد من جهودها لرفع المياه المتراكمة نتيجة سقوط الامطار لليوم والثالث علي التوالي، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

ويستمر العمل لليوم الثاني على التوالي حيث رفع درجة الإستعداد القصوى بمدينة بورفؤاد لمجابهة سقوط الأمطار بجميع أنحاء المدينة .

ومن جانبه أصدر اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد توجيهاته لكافة الأجهزة التنفيذية بالمدينة منذ أول أمس بمتابعة التنفيذ للإجراءات والإستعداد لمواجهة سقوط الأمطار الغزيرة وعمل دوريات مسائية لعدم تراكم المياه ، حيث تم الدفع بسيارات كسح المياه بأماكن تجمعات المياه ويتم رفعها على الفور.

جهود مكثفة لرفع تراكمات مياه الامطار والقمامة من شوارع أحياء بورسعيد

وأكد رئيس مدينة بورفؤاد علي ضرورة تعاون كافة الجهات المنوط بها التعامل في موسم سقوط الامطار والتي تشمل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، وشركة القناة لتوزيع الكهرباء وغرفة العمليات بالمحافظة ، للتنسيق فيما بينهم اثناء فترة سقوط الأمطار وذلك لضمان موسم شتاء آمن لمواطني المدينة.

وكان اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد قد التقى بعمال منظومة النظافة داخل المدينة لمتابعة ما وصلت اليه خطة العمل حيث شدد على ضرورة تحقيق أعلى مستوى من النظافة والإهتمام بالمسطحات الخضراء بأنحاء المدينة

كما أكد على أهمية دور عمال النظافة والذي يعد عاملاً أساسياً في تحقيق المظهر الحضاري والمشرف للمدينة وأيضاً لجهودهم المتواصلة والتي تتكامل مع كافة الجهود التي يتم تحقيقها في مختلف المشروعات التنموية والخدمية للإرتقاء بحياه المواطنين، لافتاً إلى تقديم كافة الدعم لهم بما يضمن توفير سبل الراحة لهم أثناء العمل

وفي نفس السياق تابع العميد محمد زمزم رئيس حى الضواحى استمرار اعمال كسح تجمعات مياه الأمطار بمنطقه بنك الاسكان، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وتعليمات مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بالتعامل الفورى مع سقوط الأمطار ومواجهة تقلبات الطقس السيئ.

تابع رئيس الحى إجراءات كسح وشفط تجمعات المياه وقيام سيارات ومعدات الكسح بالرفع الفورى لمياه الأمطار المتراكمة بشوارع المنطقة وحول محيط العمارات وخلف حديقة جمال عبد الناصر وبامتداد شارع منطقة شباب الخريجين.

كما اكد رئيس الحى على استمرار التواجد الميدانى للادارات المعنية والمعدات التابعة للحى لمتابعة الأوضاع أولا بأول مؤكداً على استمرار العمل من خلال غرفة العمليات لكسح تجمعات المياه وفتح بالوعات الأمطار لتصريف المياه لتسيير حركة مرور السيارات والمشاه وعدم حدوث تكدس أو اختناقات للسيارات وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها.

كما أوضح رئيس الحى ان هناك تعامل فورى خلال الساعات القادمة مع اى تداعيات لسقوط الأمطار ومواجهة تقلبات الطقس السيئ والتعامل مع كافة الظروف الطارئة والتأكيد على جاهزية كافة المعدات اللازمة كما وجه رئيس الحى بالتأكد من سلامة وتأمين كافة أعمدة الإنارة العامة لمنع أى حوادث وإصلاح الاعطال على الفور والاستجابه لشكاوى المواطنين.

كما تفقد العميد محمد زمزم رئيس حى الضواحى، أعمال النظافة العامة بمنطقة فاطمة الزهراء بالضواحى حيث قام عمال إدارة تحسين البيئة بالحي برفع وإزالة تجمعات القمامة والمخلفات من شوارع المنطقة وحول محيط العمارات وداخل المناور التابعه لها كما قامت سياره المكبس التابعة للحى بتفريغ صناديق القمامة من شوارع المنطقة وحول محيط العمارات، و يأتى ذلك في إطار جهود الحى المستمرة لرفع كفاءة ومستوى النظافه العامه بمختلف مناطق وقطاعات الحى.