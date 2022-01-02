تعرف على مواعيد منتدى شباب العالم 2022

مواعيد منتدى شباب العالم 2022 ، محل اهتمام الكثير من المواطنين وخاصة الشباب الذين سيشاركوا فى المنتدى خلال الفترة المقبلة، من مختلف أنحاء العالم والذى من المقرر أن يعقد فى مدينة شرم الشيخ السياحية.

دوت الخليج

مواعيد منتدى شباب العالم 2022

منتدى شباب العالم، أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2017، والذى يشارك فيه المئات من الشباب حول العالم، حيث يعبرون عن آرائهم وتقديم توصيات ومبادرات بحضور الكثير من الخبراء وزعماء قادة العالم.

ويشارك فى منتدى شباب العالم العديد من الشباب من مختلف أنحاء العالم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى.

إطلاق تطبيق جديد لمنتدى شباب العالم

هذا تنطلق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022. وأعلنت إدارة المنتدى عن إطلاق نسخة جديدة ومطورة من التطبيق الخاص بالمنتدى بعنوان World Youth Forumعلى Apple Store وGoogle Playليكون بمثابة حلقة وصل بين جميع المشاركين والمهتمين بالمنتدى من كل أنحاء العالم. يقدم تطبيق منتدى شباب العالم كل الأخبار الحصرية عن فعاليات المنتدى، كما يتيح التطبيق الأجندة الخاصة بالمنتدى لهذا العام، وتفاصيل الفعاليات والمتحدثين، فضلاً عن خاصية تفاعل المستخدمين مع المنتدى من جميع أنحاء العالم من خلال استقبال الأسئلة الخاصة بهم، كما يرسل التطبيق بعض الإشعارات بمواعيد عقد الجلسات وتنبيهات قبل بدء الدورات والورش. تتيح النسخة المطورة من التطبيق للمشاركين في المنتدى إنشاء جدول زمني يساعد في متابعة فعاليات الحدث وتقديم خطة لتنظيم جدول المشاركة في كل يوم من أيام المنتدى، كما يسمح التطبيق بالمشاركة بالتعليقات وطرح الأسئلة أثناء حضور الجلسات.