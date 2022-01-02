/669898/ليوم-واحد-جامعة-سوهاج-تقرر-تأجيل-الامتحانات-قبل-وبعد-عيد-الميلاد-المجيد

أصدر الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج قرارا بتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الاول للكليات التي تتوافق امتحاناتها ايام الخميس والسبت القادمين 6 و 8 يناير 2022 وذلك مراعاه للاخوة الاقباط من الطلبة و الطالبات والهيئة التدريسية والعاملين في عيدهم ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وبهذه المناسبه هنأ رئيس الجامعة الاخوة الاقباط بعيد الميلاد المجيد متمنيا من الله دوام السلام والمحبة والاخوة بين نسيج المجتمع المصري.

جامعة سوهاج تكرم مدير عام لبلوغه سن المعاش

على جانب أخرشهد الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، حفل تكريم عمر أحمد على أبو دوح، مدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب، بمناسبة بلوغه السن القانونية، وذلك بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعى القديم، بحضور كلا الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس الجامعة السابق، المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، الدكتور محمد عبدالستار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الأسبق، ومحمد نصر نقيب العاملين، وعدد من العمداء ووكلاء الكليات، والقيادات الإدارية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء نقابة العاملين والإداريين بمختلف إدارات الجامعة.

وفى بداية كلمته هنأ رئيس الجامعة، المحتفى به لبلوغه سن التقاعد، متمنياً له دوام الصحة والعافية، ومشيداً بأخلاقه وصفاته الحميدة التي عرف بها طوال سنوات عمله من حيث نقاء سيرته ونزاهته وحسن تعاونه مع زملائه، مضيفا أن المكرم كان متنبني نظرية بناء صف ثاني وثالث وذلك لإعداد كوادر إدارية وجيل متميز من بعده.

جامعة سوهاج تكرم ابنائها

وأكد الدكتور عبد الناصر يس في كلمته، أن التكريم هو حق من حقوق العاملين على الجامعة، وفرصة رائعة لإظهار المودة والامتنان لجهد وعمل سنوات طويلة، لأنه يجسد قيم الوفاء والعرفان والتقدير للمشوار الوظيفي، مشيراً إلى أن سن المعاش ليس نهاية الحياة، بل هو بداية مرحلة جديدة من العمر مليئة بالهدوء والسكينة.

ومن جانبه وجه الدكتور أحمد عزيز، خالص الشكر للدكتور مصطفي عبدالخالق لحرصه على تكريم أعضاء الهيكل الإداري أحد أهم أضلاع الجامعة، إلى جانب دعمه الدائم لخطط تطوير الأداء لضمان جودة الخدمات المقدمة، مؤكداً أن تاريخ عمل المكرم ومسيرته العملية تشهد له بالخبرة الكبيرة والعطاء الوفير، بالإضافة إلى تمتعه بسماحة وبشاشة الوجه وبمحبة كل العاملين لمواقفه الإنسانية العديدة.