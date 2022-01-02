يحي الفخراني يطالب بإطلاق قناة مصرية موجهة للخارج «صور»

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قال النائب الدكتور يحيي الفخراني، عضو مجلس الشيوخ، خلا اجتماع لجنة الإعلام والثقافة بمجلمجس، لمناقشة استراتيجية الإعلام 2030، بحضور الدكتور كرم جبر رئيس المجلس الأعلي للإعلام، قائلا: "بعض الصحفيين يأخدوا المانشيت من السوشيال ميديا ولا يكلف نفسه عناء البحث والتأكد من المعلومة، وبالتالى ينشر أخبار خطأ".

دوت الخليج يرصد تعليق االنائب يحي الفخراني فى اجتماع ثقافة الشيوخ

استراتيجية الاعلام 2030

و شدد النائب يحي الفخرانى، على ضرورة أن تكون هناك قناة مصرية موجهة للخارج بقوة، قائلا: "نفسى من زمان في وجود قناة مصرية توجه للخارج ويكون فيها كل العناصر القوية جدا ومصروف عليها جامد، وتكون موجهة بالأساس للخارج".

أكد كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على ضرورة تفعيل قانون تنظيم الإعلان عن الأدوية والمنتجات الصحية، الذى صدر فى عام 2017، داعيا إلى سرعة تشكيل اللجنة العليا للتراخيص التى ينص القانون على تشكيلها.

و اوضح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: "الأدوية مشكلة مهمة جداً ومازالت حتي الآن رقم غامض، ورغم صدور القانون فى 2017، وينص على تشكيل لجنة برئاسة وزير الصحة تعطي تصاريح الإعلانات، هذه اللجنة لم تشكل حتي الآن".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة النائب محمود مسلم، لمناقشة الاستراتيجية الإعلامية 2030، ردا على ما أثارته إحدى النائبات عن فوضى الإعلانات عن الأدوية فى القنوات الفضائية، والإعلان عن أدوية جنسية، وما وصفته بـ"تسول بعض القنوات".

و اضاف جبر: "إعلان طبي معين مقدرش أقول صالح أم لا، لكن اللجنة تحدد وأنا أمارس دور رقابي، وأتمني تشكيل اللجنة بسرعة، ويكفي أن يكون دورها إقرار صلاحية المنتج وليس محتوي الإعلان، وكنا قد جلسنا مع النقابات الطبية، والتى طالبت بأن يكون الطبيب الذي يظهر في الإعلام يكون مختصا"، متابعا:" بالنسبة لموضوع التسول فتحنا تحقيق في هذا الموضوع، وحولنا البعض إلى التحقيق، لارتكاب مخالفات مثل وضع صورة طفل، رغم أنه ممنوع وضع صورة طفل، وممنوع انتهاك الخصوصية، ووضعنا ضوابط تنظم ذلك".

و قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قائلا: "الصراع بين السوشيال ميديا والإعلام التقليدي موجود، والسوشيال ميديا تقتحم العالم كله، وإعلام السوشيال ميديا يمتاز بالسرعة والانتشار مع عدم توثيق المعلومة وتدقيقها"، لافتا إلى أهمية وقوة صحافة الفيديو، وشدد على ضرورة أن يواكب الإعلام التقليدى التطورات التكنولوجية وان يطور أدواته، مستطردا: "نحن أمام ثورة تكنولوجية مخيفة وأشياء كثيرة ستختفي وأخري تظهر".

وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه بالنسبة لموضوع إنشاء قناة مصرية دولية تكون ذراع مصر في الخارج، فإن الموضوع مطروح ومحل دراسة.

وقال كرم جبر: "الإعلام يخدم علي التنمية، والفترة الأخيرة التليفزيون ظل موجود في الصعيد أسبوع بدون غلطة واحدة وكذلك الصحافة، والاعلام له دور مهم في ذلك، وتواجدت مئات الكاميرات والصحفيين في الصعيد، والحقيقة الإعلام يقوم بدوره في التوعية بما يتم تحقيقه من تنمية إنجازات وتنمية، وبالنسبة لقمة المناخ والتجهيز بعد مؤتمر الشباب وهناك استعدادات وتجهيز قوى".